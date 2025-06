Cybersécurité : le ministère de la Justice dément toute fuite de données

À la suite de la circulation sur les réseaux sociaux et certaines plateformes médiatiques d’informations faisant état de prétendues fuites de données électroniques, le Ministère de la Justice a publié un communiqué visant à rassurer l’opinion publique et à clarifier la situation.

Selon le Ministère, les données mentionnées dans ces publications ne proviennent en aucun cas de ses systèmes informatiques. Les bases de données et services numériques relevant de son autorité ne sont ni concernés, ni compromis.

Le communiqué précise que l’ensemble des plateformes numériques du Ministère – notamment celles dédiées aux services judiciaires et administratifs – fonctionnent normalement et en toute sécurité. Aucun acte de piratage ni aucune fuite de données n’a été constaté.

Le Ministère de la Justice rappelle par ailleurs qu’il applique en permanence des protocoles de cybersécurité avancés, conformes aux standards internationaux les plus récents. Ces dispositifs de protection sont régulièrement soumis à des audits techniques et à des évaluations de sécurité effectués par des entités spécialisées.

Face aux rumeurs susceptibles d’alimenter la confusion, l’administration appelle les citoyens à se référer exclusivement à ses canaux officiels pour toute information relative à ses activités ou à la sécurité de ses services numériques.

Enfin, le Ministère réaffirme son engagement à renforcer de manière continue ses systèmes de protection et de surveillance, dans un contexte où les menaces informatiques sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées.