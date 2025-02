Hajar BOUOUD : «En 2024, 60 % de nos collaborateurs ont suivi au moins une formation»

À la croisée des objectifs d’ALTEN Maroc et des dynamiques propres aux marchés internationaux sur lesquels ALTEN se positionne, le développement des compétences s’impose comme un axe stratégique majeur. Dans cet entretien, Hajar BOUOUD, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication d’ALTEN Maroc, partage les initiatives innovantes et les engagements de l’entreprise pour accompagner ses talents dans un environnement technologique en constante évolution.

Challenge : Pourquoi le développement des compétences est-il une priorité pour ALTEN Maroc ?

Hajar Bououd : Chez ALTEN Maroc, le développement des compétences dépasse le cadre opérationnel : il s’agit d’un choix stratégique et d’un engagement fondamental de l’entreprise. Dans un monde où l’innovation, l’agilité et la résilience sont indispensables, nous considérons nos collaborateurs comme le moteur de notre succès. Investir dans leur évolution professionnelle, c’est garantir leur employabilité, nourrir leur soif d’apprentissage et renforcer leur engagement.

Avec plus de 2 000 consultants opérant dans des secteurs de pointe tels que la transformation numérique, l’ingénierie automobile ou les télécommunications, notre mission est d’accompagner chaque talent dans son parcours. En soutenant leur progression, nous contribuons à la compétitivité de nos clients tout en valorisant les compétences marocaines sur la scène internationale.

Challenge : Quelles actions concrètes ALTEN Maroc met-elle en œuvre pour accompagner cette montée en compétences ?

H.B. : Notre stratégie repose sur une approche structurée et innovante, dans laquelle ALTEN Academy joue un rôle central. Ce programme ambitieux propose des opportunités de formation adaptées à divers profils, allant des jeunes talents aux collaborateurs expérimentés.

Pour nos jeunes recrues, nous organisons des formations en présentiel animées par nos experts internes et des intervenants externes. Ces formations couvrent des domaines variés tels que l’architecture AUTOSAR, Excel VBA ou encore la gestion de la relation client. Quant aux collaborateurs expérimentés, ils bénéficient de programmes certifiants, en présentiel ou en e-learning, conçus pour renforcer leurs compétences techniques, managériales et linguistiques.

En 2024, 60 % de nos collaborateurs ont suivi au moins une formation, témoignant de leur engagement et de notre volonté de soutenir leur montée en compétences.

L’ALTEN Academy propose également des initiatives phares telles que :

• ALTEN Boost : un programme spécialisé, en partenariat avec des universités, pour développer des compétences pointues.

• ALTEN Upgrade : un dispositif permettant à nos techniciens d’évoluer vers des postes d’ingénieurs, valorisant ainsi les métiers de l’ingénierie et les ambitions individuelles.

Ces initiatives traduisent notre vision : créer un écosystème où l’excellence individuelle nourrit l’excellence collective.

Challenge : Quels autres leviers complètent la stratégie de développement des compétences chez ALTEN Maroc ?

H.B. : Au-delà des formations, notre stratégie inclut des initiatives axées sur la mobilité interne et l’évolution de carrière. Chaque collaborateur bénéficie d’opportunités de changement de mission ou de secteur, avec un taux de mobilité interne annuel significatif.

Notre approche repose sur un accompagnement personnalisé grâce à deux comités carrière annuels, permettant d’aligner les aspirations des talents avec les besoins stratégiques de l’entreprise.

Par ailleurs, nous avons tissé des partenariats solides avec des universités pour adapter les programmes académiques aux réalités du marché. Ces collaborations assurent une meilleure préparation des futurs talents et répondent aux besoins émergents des secteurs technologiques et innovants.

Challenge : Quelles perspectives pour l’avenir du développement des compétences chez ALTEN Maroc ?

H.B. : L’avenir du développement des compétences chez ALTEN Maroc s’inscrit dans une dynamique de transformation continue. Nous nous engageons à anticiper les tendances et à préparer nos collaborateurs aux métiers de demain.

La synergie entre la Direction Technique et la Direction des compétences joue un rôle clé dans la co-construction des parcours professionnels. Cet engagement garantit une parfaite adéquation entre les ambitions personnelles des collaborateurs et les besoins stratégiques de l’entreprise.

Avec cette vision proactive, nous visons à renforcer notre position de leader tout en offrant à nos talents les outils nécessaires pour s’épanouir dans un environnement exigeant et en perpétuelle évolution.