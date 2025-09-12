Mondial-2026: la course aux billets est lancée

Durant les 24 premières heures suivant l’ouverture de la période d’inscription, la FIFA a reçu plus de 1,5 million de demandes de billets dans le cadre du tirage au sort de la prévente pour la Coupe du Monde 2026 de football.

Les inscriptions, lancées le 10 septembre, proviennent de 210 pays, avec un engouement tout particulier dans les trois pays hôtes, à savoir les États-Unis, le Mexique et le Canada, suivis par l’Argentine, la Colombie, le Brésil, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne.

«Le nombre impressionnant d’inscriptions témoigne de l’enthousiasme mondial suscité par la Coupe du Monde 2026, qui s’annonce comme un tournant dans l’histoire du football», déclare Heimo Schirgi, directeur des opérations de la FIFA World Cup 26, cité dans un communiqué de la FIFA.

Le tirage au sort de cette phase réservée aux détenteurs de cartes Visa constitue la première étape officielle de la billetterie. Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 19 septembre à 15h00 (GMT sur le portail officiel FIFA.com/tickets.

Le moment de l’inscription n’influence pas les chances du demandeur, puisque les candidatures seront soumises à un processus de sélection aléatoire. Les plus chanceux seront informés par email à partir du 29 septembre et se verront attribuer un créneau pour l’achat de leurs billets à compter du 1er octobre.

D’autres phases de vente seront ouvertes dès le mois d’octobre, avec plus de détails disponibles sur son site. Les billets pour les matchs de groupes seront proposés à partir de 60 dollars américains, tandis que l’ensemble des 104 rencontres fera l’objet de la vente, y compris les billets à l’unité, les billets par équipe et les billets par stade.