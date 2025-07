Comment la supply chain transforme les entreprises marocaines

Dans un contexte économique mondialisé et hautement concurrentiel, la supply chain s’impose comme un levier stratégique incontournable pour les entreprises marocaines. Longtemps cantonnée à une fonction de support, elle est désormais au cœur de la performance globale, influençant directement la compétitivité, la rentabilité et la satisfaction client.

La supply chain ou chaîne logistique en français, englobe l’ensemble des processus liés à l’approvisionnement, la production, la logistique et la distribution. Concrètement, elle vise à assurer un flux fluide et optimisé des matières premières jusqu’au produit fini, livré au client final. Dans le détail, ses composantes clés incluent la gestion des fournisseurs, la planification de la production, la gestion des stocks, le transport, la logistique inverse et, de plus en plus, l’intégration des technologies numériques, telles que les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning, ou progiciel de gestion intégré en français, l’intelligence artificielle ou encore l’Internet des objets, qui renforcent la traçabilité, la réactivité et l’efficacité de l’ensemble de la chaîne.

Maroc, une transformation logistique en marche

Au Maroc, cette évolution prend une ampleur particulière. L’essor de l’industrie locale, les ambitions du Royaume de devenir un hub logistique régional et la mutation rapide des modes de consommation poussent les entreprises à repenser en profondeur leurs modèles d’approvisionnement et de distribution. Optimiser les flux, anticiper les perturbations, digitaliser les opérations et développer des compétences adaptées deviennent ainsi des impératifs pour s’inscrire dans une dynamique de croissance durable. Cette mutation se traduit déjà sur le terrain. Dans la grande distribution, des enseignes telles que Marjane ou Carrefour Maroc misent sur des plateformes logistiques automatisées pour mieux gérer la demande. Dans l’agroalimentaire, des acteurs comme Lesieur Cristal et Centrale Danone renforcent leurs dispositifs de traçabilité et d’optimisation des stocks. Quant au secteur textile, il se tourne vers des chaînes d’approvisionnement agiles, capables de suivre le rythme soutenu de la mode. Les résultats sont tangibles : des entreprises ayant adopté des solutions de planification avancée (APS) ou automatisé leurs entrepôts ont constaté une réduction de 15 à 20 % de leurs coûts logistiques, ainsi qu’une nette amélioration de leur réactivité. Pour accompagner cette transition, des initiatives structurantes émergent. L’association MSC Pro (Moroccan Supply Chain Professionals), créée en 2023, fédère les acteurs du secteur autour de trois axes: le développement des compétences, l’innovation technologique et l’accélération de la digitalisation. Aussi, l’association a mis sur pied un événement phare baptisé «le Supply Chain Challenge 2025». Objectif : mettre en valeur les projets portés par les jeunes talents issus des grandes écoles du Royaume, en privilégiant des solutions basées sur l’IA, l’automatisation, l’IoT et la blockchain. «Nous avons décidé, au sein de MSC Pro, de lancer la campagne «Tamaghrabite des solutions supply chain» et d’organiser le Supply Chain Challenge 2025. L’enjeu est simple : encourager et valoriser les solutions digitales développées au Maroc, conçues par nos propres ingénieurs pour répondre à nos besoins, qu’il s’agisse de grande distribution, d’industrie, d’agroalimentaire, de textile ou d’autres secteurs», précise Kamal El Hamdi, Directeur Supply Chain Exp.-Marjane Holding & Président de MSC Pro.

WAM 2025 : catalyseur de l’excellence logistique au Maroc

Bien plus qu’une compétition, le Supply Chain Challenge 2025 se veut un laboratoire d’idées concrètes où se rencontrent jeunes talents, professionnels du secteur et universitaires pour résoudre des problématiques réelles, indique Kamal El Hamdi. Optimisation des circuits d’approvisionnement, automatisation d’entrepôts, anticipation de la demande grâce à l’intelligence artificielle… les participants y présentent des solutions innovantes et opérationnelles.

Les lauréats, accompagnés à travers un dispositif complet de financement, incubation et mentorat, bénéficieront d’une reconnaissance d’envergure en présentant leurs projets lors du WAM – World Advanced Manufacturing & Logistics Morocco, organisé du 28 au 30 octobre à Casablanca. Une vitrine nationale et internationale qui représente une opportunité unique de valoriser leurs innovations au cœur d’un écosystème industriel en pleine mutation, tient à souligner M. El Hamdi.

Quid des perspectives d’avenir ?

Malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent. Le manque de compétences spécialisées, l’insuffisance d’infrastructures logistiques dans certaines régions, la dépendance énergétique et les contraintes réglementaires freinent encore le développement d’une supply chain pleinement efficiente. Par ailleurs, la transition vers une logistique durable impose de repenser les modèles actuels, en intégrant des critères environnementaux et sociaux.

Selon les professionnels du secteur, l’avenir de la supply chain au Maroc passera par une montée en compétence des ressources humaines, une digitalisation accrue des processus, et une meilleure collaboration entre les acteurs publics et privés. Des initiatives comme le partenariat entre l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) et des start-ups innovantes témoignent d’une volonté de structurer un écosystème logistique moderne et compétitif.

Témoignages



Kamal El Hamdi // Directeur Supply Chain Exp.-Marjane Holding & Président de MSC Pro



Après de nombreuses années consacrées à la supply chain, j’ai vu cette fonction se métamorphoser. Autrefois perçue comme une simple fonction support, elle est désormais au cœur de la performance et de la compétitivité des entreprises marocaines. Pour moi, la supply chain représente l’articulation essentielle entre l’approvisionnement, la production, la logistique et la distribution. Si chaque maillon n’est pas optimisé, on passe à côté d’économies substantielles et d’un meilleur service pour nos clients. Au Maroc, nos entreprises sont trop souvent tributaires de solutions digitales étrangères (ERP, WMS, TMS, CRM, etc). Certes, ces outils sont performants, mais ils demeurent coûteux et difficiles à adapter aux spécificités locales.

Les premiers résultats sont déjà tangibles : plusieurs entreprises marocaines ont adopté des modules locaux de gestion de stocks, ce qui leur a permis de réduire de 15 % leurs coûts de maintenance et d’améliorer leur réactivité. Dans un secteur où chaque dirham compte et où la digitalisation fait la différence, ces initiatives renforcent véritablement la compétitivité de nos acteurs nationaux.

Il reste toutefois des défis : il faut sensibiliser davantage les décideurs aux avantages de l’innovation locale, renforcer les passerelles entre le monde académique et l’industrie, et trouver des modes de financement adaptés aux start-ups. Néanmoins, je reste convaincu que, collectivement, nous pouvons bâtir une supply chain marocaine plus agile, digitalisée et en parfaite adéquation avec la réalité du terrain».



Salaheddine Ait Ouakrim // DG Délégué Buildings & Logistic Services (Transport, logistique, chaîne logistique et stockage), & VP General Secretary MSC Pro



La supply chain est aujourd’hui un levier stratégique de compétitivité pour l’industrie marocaine. Chez Buildings & Logistic Services (BLS), nous répondons à cet enjeu en intégrant l’ensemble des maillons logistiques – transport international, transit, stockage et livraison – pour offrir à nos partenaires des solutions optimisées, agiles et synchronisées.

Cette approche globale permet de maximiser les synergies et de réduire les coûts. Sa réussite repose sur des systèmes d’information robustes et interconnectés. Nous investissons dans des outils digitaux performants et favorisons les échanges EDI avec nos clients pour plus de transparence et d’efficience.

Enfin, l’innovation logistique passe aussi par l’engagement environnemental. Nous intégrons des solutions durables dans nos opérations, comme l’installation de panneaux solaires sur nos plateformes logistiques, afin de réduire l’empreinte carbone de nos activités.

À travers ces actions concrètes, nous contribuons activement à faire évoluer le secteur de la supply chain au Maroc.



Nissrine Elqobai // Supply Chain, Logistics and Transformation Expert Middle East & Africa, & VP Middel East Partnerships MSC Pro



La supply chain est un levier stratégique essentiel pour la compétitivité des entreprises marocaines. Présente dans tous les secteurs, elle ne doit pas être subie (via ses coûts ou ses ruptures), mais exploitée comme une source d’optimisation et d’économies d’échelle. Les coûts cachés, souvent négligés, représentent une part invisible mais critique à maîtriser. Au Maroc, la montée en puissance des enjeux logistiques accompagne la croissance économique nationale et internationale. Cela impose aux entreprises de s’équiper d’ outils de traçabilité, de visibilité et de planification, afin de mieux contrôler leurs flux et réagir efficacement. Le triptyque gagnant combine planification agile, mesure continue par des KPI adaptés et anticipation des besoins clients. Cette approche intégrée renforce la performance opérationnelle, optimise les ressources et garantit une réponse rapide et efficace aux exigences du marché. En résumé, la supply chain devient un vecteur de performance globale, renforçant la réactivité, la durabilité et l’attractivité des entreprises marocaines sur les marchés internationaux.



Younes Lamarti // DG pays de Africa Global Logistics, AGL, & VP Africa Partnerships MSC Pro



Nous utilisons des solutions technologiques avancées (TMS, WMS,tracking temps réel) pour assurer une visibilité bout-en-bout. Chaque étape est tracée, mesurée et analysée. Notre plateforme AGL Live permet un suivi en temps réel de l’ensemble des opérations. Les clients disposent d’une visibilité 24/7 sur leurs expéditions, accèdent aux documents clés, reçoivent des alertes proactives, et peuvent interagir directement avec nos équipes. C’est un outil de pilotage puissant qui alimente nos dashboards de performance, accélère les prises de décision, et renforce la transparence. En résumé, AGL, c’est une supply chain pilotée, visible, réactive. Un vrai levier de compétitivité pour nos clients.