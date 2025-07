Zenith Pharma se lance à la conquête du Moyen-Orient

Quelques mois après avoir signé un partenariat stratégique avec le groupe émirati Julphar à travers sa filiale Globalpharma, le groupe marocain Zenith Pharma confirme ses ambitions sur le Moyen-Orient.

Le laboratoire pharmaceutique basé à Agadir vient de réaliser ses premières ventes vers les Emirats Arabes Unis et consolider sa montée en puissance sur le registre de l’export.

Il faut dire, que le groupe présidé par Mohamed El Bouhmadi qui occupe également le poste de Président de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), a accéléré le tempo de ses exportations depuis 2021 avec un volume de 50 expéditions en moyenne au cours des quatre dernières années, tout en en élargissant les horizons après l’Afrique subsaharienne au milieu des années 2010 et l’Union Européenne après la crise pandémique.

Rappelons, que Zenith Pharma est un opérateur créé en 2002 par trois pharmaciens menés par Mohamed El Bouhmadi. En vingt ans d’existence, Zenith Pharma s’est érigé au top 10 des laboratoires pharmaceutiques avec un chiffre d’affaires qui a dépassé la barre de 800 millions de dirhams et un portefeuille de produits des plus larges au service de la santé dans 13 aires thérapeutiques (cardiologie, dermatologie, ophtalmologie, gastro-entérologie…). Quant au partenariat avec le groupe émirati Julphar, il consiste à mettre en place progressivement un partenariat industriel pour un développement économique durable, la fabrication conjointe de médicaments et le transfert de technologies avancées.