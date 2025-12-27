Bayer Maroc : l’usine de Casablanca, levier de développement régional

Bayer Maroc a célébré récemment le 20ᵉ anniversaire de son site de production de Casablanca, la seule usine du Groupe en Afrique. L’événement marque deux décennies d’excellence industrielle et de partenariat avec le Maroc, illustrant le rôle stratégique de l’usine dans l’accès aux soins et la croissance économique régionale.

Il faut dire que depuis sa création en 2005, l’usine de Nouaceur s’est imposée comme un hub stratégique pour les médicaments de santé familiale et les compléments alimentaires, desservant 42 pays de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Avec un chiffre d’affaires annuel de 340 millions de dirhams, dont 250 millions à l’export, le site contribue au renforcement de la position du Maroc comme centre régional de fabrication de produits de santé. A ce jour, il emploie 104 collaborateurs et bénéficie de certifications nationales et internationales telles que GMP, HACCP, ONSSA, HALAL, TANZANIA GMP, EU GMP, ainsi qu’une préparation en cours pour la certification IFS Food.

Lors de la cérémonie, Amina L’Kima, Directrice générale de Bayer Maroc, a déclaré : «depuis vingt ans, notre usine de Casablanca incarne l’engagement de Bayer envers le Maroc et la région. Elle ne se limite pas à produire des médicaments, elle ouvre l’accès à des solutions de santé de qualité et contribue au développement économique local».

Si cet événement a offert aux invités l’occasion de découvrir les lignes de production de l’usine de Nouaceur, il a également permis de mieux appréhender les projets d’investissement à venir. Selon Ahmed Mellal, Directeur de l’usine Bayer de Casablanca, ce site, qui produit près de 800 millions de comprimés et gélules par an, principalement destinés aux marchés français, italien et espagnol, s’inscrit dans une dynamique de développement ambitieuse.

En effet, un vaste programme d’investissement est en cours : extension des laboratoires de contrôle qualité, triplement des capacités de production d’ici 2027, recrutement progressif pour atteindre 160 collaborateurs, mise en place d’énergies renouvelables et adoption de packagings respectueux de l’environnement. Bayer prévoit également l’intégration de la marque Rennie et le lancement, d’ici 2026, d’une ligne de conditionnement spécifique destinée au e-commerce international. Ces investissements, estimés à 30 millions de dirhams, visent à renforcer la compétitivité du site et à en faire un pôle de référence pour Bayer Pharma sur le continent africain.

«Notre succès repose sur la passion de nos collaborateurs et notre quête d’excellence opérationnelle. À l’avenir, nous renforcerons notre rôle de centre régional d’excellence, en misant sur l’innovation et la durabilité pour répondre aux besoins de santé en constante évolution», a déclaré Ahmed Mellal. Il a également insisté sur l’impact local : «au-delà de la production, notre présence à Casablanca a permis de créer des emplois, de soutenir les fournisseurs locaux et de contribuer à des initiatives communautaires». De son côté, Stefan Bantle, ministre-conseiller Chef du service économique à l’Ambassade d’Allemagne à Rabat, a salué «un modèle d’excellence industrielle et du partenariat entre le Royaume et la République fédérale», rappelant que les entreprises allemandes créent plus de 35 000 emplois au Maroc.

Rappelons que pour la première fois, l’usine Bayer Pharma de Casablanca a ouvert ses portes à la presse. Encadrée par la directrice qualité, la visite s’est déroulée sous des règles strictes de sécurité et de conformité, avec port de masques, gants et blouses de protection. Les journalistes ont pu découvrir les principales étapes de la chaîne de production, dont le laboratoire de contrôle, garant de la qualité des produits, le magasin de stockage des matières premières, l’espace production et enfin l’espace emballage, ultime étape avant la mise sur le marché. Une ouverture inédite qui a permis de mettre en lumière l’importance de chaque maillon du processus, du contrôle qualité initial jusqu’au conditionnement final, tout en illustrant l’engagement de Bayer Pharma Maroc à maintenir un haut niveau d’excellence industrielle et à renforcer le rôle du Royaume comme hub régional de santé.