Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Fortes pluies, neige et grand froid dans plusieurs provinces
Bayer Maroc : l’usine de Casablanca, levier de développement régional
Dirham, réserves, liquidité : l’essentiel des indicateurs hebdomadaires de BAM
Challenge N°996 • Du 26 décembre 2025 au 8 janvier 2026
Listes électorales : dernière chance d’inscription avant le 31 décembre
CAN 2025 : Maroc-Zambie, un duel décisif pour les huitièmes
Les prévisions du samedi 27 décembre 2025
Loi de Finances 2026: le secteur du sport en réforme…
Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à dimanche
Après une année inédite, le tourisme face au défi de la confirmation
Home Industrie pharmaceutiqueBayer Maroc : l’usine de Casablanca, levier de développement régional
Industrie pharmaceutique

Bayer Maroc : l’usine de Casablanca, levier de développement régional

by David Jérémie
written by David Jérémie
De g. à dr. : Stefan Bantle, ministre-conseiller Chef du service économique à l’Ambassade d’Allemagne à Rabat, Ahmed Mellal, Directeur de l’usine Bayer de Casablanca, Hajar Dinar, Country Communications Lead-North Africa Bayer et Amina L’Kima, DG de Bayer Maroc.

Bayer Maroc a célébré récemment le 20 anniversaire de son site de production de Casablanca, la seule usine du Groupe en Afrique. L’événement marque deux décennies d’excellence industrielle et de partenariat avec le Maroc, illustrant le rôle stratégique de l’usine dans l’accès aux soins et la croissance économique régionale.

Il faut dire que depuis sa création en 2005, l’usine de Nouaceur s’est imposée comme un hub stratégique pour les médicaments de santé familiale et les compléments alimentaires, desservant 42 pays de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Avec un chiffre d’affaires annuel de 340 millions de dirhams, dont 250 millions à l’export, le site contribue au renforcement de la position du Maroc comme centre régional de fabrication de produits de santé. A ce jour, il emploie 104 collaborateurs et bénéficie de certifications nationales et internationales telles que GMP, HACCP, ONSSA, HALAL, TANZANIA GMP, EU GMP, ainsi qu’une préparation en cours pour la certification IFS Food.

Lors de la cérémonie, Amina L’Kima, Directrice générale de Bayer Maroc, a déclaré : «depuis vingt ans, notre usine de Casablanca incarne l’engagement de Bayer envers le Maroc et la région. Elle ne se limite pas à produire des médicaments, elle ouvre l’accès à des solutions de santé de qualité et contribue au développement économique local».

Lire aussi | Souveraineté alimentaire : Bayer Maroc confirme son rôle stratégique

Si cet événement a offert aux invités l’occasion de découvrir les lignes de production de l’usine de Nouaceur, il a également permis de mieux appréhender les projets d’investissement à venir. Selon Ahmed Mellal, Directeur de l’usine Bayer de Casablanca, ce site, qui produit près de 800 millions de comprimés et gélules par an, principalement destinés aux marchés français, italien et espagnol, s’inscrit dans une dynamique de développement ambitieuse.

En effet, un vaste programme d’investissement est en cours : extension des laboratoires de contrôle qualité, triplement des capacités de production d’ici 2027, recrutement progressif pour atteindre 160 collaborateurs, mise en place d’énergies renouvelables et adoption de packagings respectueux de l’environnement. Bayer prévoit également l’intégration de la marque Rennie et le lancement, d’ici 2026, d’une ligne de conditionnement spécifique destinée au e-commerce international. Ces investissements, estimés à 30 millions de dirhams, visent à renforcer la compétitivité du site et à en faire un pôle de référence pour Bayer Pharma sur le continent africain.

Lire aussi | Le Maroc au cœur des ambitions africaines de Bayer

«Notre succès repose sur la passion de nos collaborateurs et notre quête d’excellence opérationnelle. À l’avenir, nous renforcerons notre rôle de centre régional d’excellence, en misant sur l’innovation et la durabilité pour répondre aux besoins de santé en constante évolution», a déclaré Ahmed Mellal. Il a également insisté sur l’impact local : «au-delà de la production, notre présence à Casablanca a permis de créer des emplois, de soutenir les fournisseurs locaux et de contribuer à des initiatives communautaires». De son côté, Stefan Bantle, ministre-conseiller Chef du service économique à l’Ambassade d’Allemagne à Rabat, a salué «un modèle d’excellence industrielle et du partenariat entre le Royaume et la République fédérale», rappelant que les entreprises allemandes créent plus de 35 000 emplois au Maroc.

Lire aussi | Somasteel inaugure l’extension de son usine à Nouaceur

Rappelons que pour la première fois, l’usine Bayer Pharma de Casablanca a ouvert ses portes à la presse. Encadrée par la directrice qualité, la visite s’est déroulée sous des règles strictes de sécurité et de conformité, avec port de masques, gants et blouses de protection. Les journalistes ont pu découvrir les principales étapes de la chaîne de production, dont le laboratoire de contrôle, garant de la qualité des produits, le magasin de stockage des matières premières, l’espace production et enfin l’espace emballage, ultime étape avant la mise sur le marché. Une ouverture inédite qui a permis de mettre en lumière l’importance de chaque maillon du processus, du contrôle qualité initial jusqu’au conditionnement final, tout en illustrant l’engagement de Bayer Pharma Maroc à maintenir un haut niveau d’excellence industrielle et à renforcer le rôle du Royaume comme hub régional de santé.

Vous aimerez aussi

Pharmaprom investit 75 MMAD dans l’extension de son unité près de Casablanca

Sothema annonce l’acquisition de 99,99 % de Soludia Maghreb

Zenith Pharma se lance à la conquête du Moyen-Orient

Laboratoires Afric-Phar. Anas Sefrioui place ses hommes

L’indien Biocon Biologics lance un projet industriel au Maroc

Le Doliprane sur le point de passer sous pavillon américain