Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Fortes pluies, neige et grand froid dans plusieurs provinces
Bayer Maroc : l’usine de Casablanca, levier de développement régional
Dirham, réserves, liquidité : l’essentiel des indicateurs hebdomadaires de BAM
Challenge N°996 • Du 26 décembre 2025 au 8 janvier 2026
Listes électorales : dernière chance d’inscription avant le 31 décembre
CAN 2025 : Maroc-Zambie, un duel décisif pour les huitièmes
Les prévisions du samedi 27 décembre 2025
Loi de Finances 2026: le secteur du sport en réforme…
Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à dimanche
Après une année inédite, le tourisme face au défi de la confirmation
Home MétéorologieAlerte météoFortes pluies, neige et grand froid dans plusieurs provinces
Alerte météo

Fortes pluies, neige et grand froid dans plusieurs provinces

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Image d'illustration

De fortes averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sporadiques, des chutes de neige, de fortes rafales de vent et un temps froid sont prévus de samedi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses (40-55 mm) avec chutes de grêle et rafales de vent sporadiques sont prévues de samedi à 11H00 à dimanche à 12H00 dans les provinces de Taroudant, Chtouka- Ait Baha, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane et Inezgane-Ait Melloul, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Les provinces d’Al Haouz, Azilal, Settat, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, Youssoufia, Beni Mellal, Tiznit, Chichaoua, Mohammadia, Khenifra, Fquih Ben Salah, Khouribga, Rabat, Khemisset, Casablanca, Mediouna, Berrechid, Benslimane, Skhirate-Temara, Marrakech, Rehamna, Salé, El Kelaa des Sraghna et Nouaceur, connaîtront le même phénomène avec des cumuls pluviométrique compris entre 25 et 40 mm.

De même, des précipitations comprises entre 40 et 70 mm toucheront les provinces de Larache, Fahs-Anjra, Taounate, Al Hoceima, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Chefchaouen, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah et Ouezzane, de samedi à 15H00 à dimanche à 23H00.

Des chutes de neige au-delà de 1.500 mètres d’altitude variant entre 10 et 30 cm sont également attendues de samedi à 12H00 à lundi à 06H00 dans les provinces d’Azilal, Midelt, Ouarzazate, Ifrane, Al Haouz, Boulemane, Khénifra, Chichaoua, Taroudant, Chefchaouen, Al Hoceima, Béni Mellal et Tinghir.

Aussi, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h sont prévues dimanche de 10H00 à 20H00 dans les provinces de Midelt, Kénitra, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Chefchaouen, Sidi Slimane et Sidi Kacem.

Par ailleurs, un temps froid avec des températures oscillant entre -07 et -03 °C s’installera samedi et dimanche dans les provinces de Midelt, Boulemane, Tinghir, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Ifrane.

Vous aimerez aussi

Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à...

Chutes de neiges, fortes pluies et temps froid, de samedi à lundi

DGM: neige et pluies fortes de lundi à mercredi

Averses orageuses localement fortes dans le Sud

Averses orageuses avec rafales de vent dans plusieurs provinces

Averses orageuses et vague de chaleur jusqu’à lundi