BTP: les laboratoires d’essais s’unissent au sein d’une fédération nationale

Longtemps éclaté entre spécialités techniques et associations professionnelles, le paysage des laboratoires d’essais et de contrôle du BTP marocain se dote, pour la première fois, d’un cadre fédérateur. Avec la création de la Fédération Interprofessionnelle des Laboratoires d’Essais et de Contrôle (FILEC), le secteur franchit un cap stratégique : structuration de la profession, harmonisation des pratiques, montée en standards et projection africaine. Une évolution majeure pour un maillon clé de la sécurité, de la fiabilité et de la compétitivité des grands chantiers nationaux.

Le 8 décembre 2025, restera comme une date de référence pour l’écosystème du bâtiment et des travaux publics au Maroc. Ce jour-là, cinq associations représentant les principaux métiers des laboratoires d’essais et de contrôle ont officialisé la création de la Fédération Interprofessionnelle des Laboratoires d’Essais et de Contrôle (FILEC). Une première au Maroc, qui vient répondre à un besoin longtemps exprimé par les professionnels : parler d’une seule voix et structurer durablement un secteur stratégique, mais jusque-là fragmenté.

La FILEC regroupe l’Association Marocaine des Laboratoires d’Essais et de Contrôle (AMLEC), l’Association Marocaine des Laboratoires de Géophysique (AMLG), l’Association des Laboratoires Marocains de Géophysique (ALMG), l’Association des Laboratoires d’Expertise de Bâtiment (ALEB) et l’Association Cercle des Géotechniciens Marocains (ACGM). Ensemble, elles couvrent un spectre de compétences essentielles, allant de la géotechnique à la géophysique, en passant par les essais et contrôles, l’investigation maritime, l’expertise du bâtiment, le contrôle qualité et la recherche et développement.

Pour les professionnels du secteur, la création de cette fédération marque un changement d’échelle. « La création de la FILEC est une étape décisive pour professionnaliser et fiabiliser l’écosystème des laboratoires du BTP au Maroc. Notre ambition est claire, garantir la qualité et la transparence des contrôles qui fondent la sécurité des infrastructures nationales et soutiennent la compétitivité du secteur», affirme M. Omar Moudden, Président élu de la FILEC. Il ajoute que cette nouvelle organisation permettra « d’unifier les pratiques, d’élever les standards techniques et de renforcer la confiance entre laboratoires, institutions publiques et maîtres d’ouvrage ».

Derrière cette initiative, il y a la volonté de repositionner les laboratoires comme des acteurs centraux de la chaîne de valeur du BTP. Dans un contexte marqué par l’accélération des grands projets structurants, la montée des exigences normatives et la pression accrue sur les délais et les coûts, la fiabilité des essais et des contrôles devient un enjeu de souveraineté technique autant qu’économique. La FILEC entend ainsi jouer un rôle d’interface entre les professionnels, les pouvoirs publics et les donneurs d’ordre, tout en contribuant à une meilleure lisibilité du secteur.

La fédération a officiellement lancé ses travaux lors d’une cérémonie organisée le lundi 8 décembre 2025 au Centre d’accueil et de conférences du Ministère de l’Équipement et de l’Eau à Rabat. L’événement, qui a réuni représentants ministériels, institutions publiques, fédérations professionnelles et acteurs du BTP, a marqué le coup d’envoi du plan stratégique 2025–2030 et la signature des premiers partenariats institutionnels. Cette feuille de route traduit une ambition claire : structurer l’accès à la profession, renforcer les compétences, instaurer un label national dédié à la fiabilité des laboratoires, publics comme privés, et porter la voix du secteur auprès des autorités de régulation.

Au-delà de l’organisation interne, la FILEC se projette déjà vers l’avenir. La fédération place la transformation numérique au cœur de sa stratégie, misant sur l’automatisation des procédures, la traçabilité digitale, l’exploitation des données et l’intelligence artificielle appliquée aux essais et au contrôle. L’objectif est d’améliorer à la fois la transparence, la rapidité d’exécution et la performance opérationnelle des laboratoires, dans un environnement où la qualité des données devient aussi importante que la qualité des matériaux.

Cette vision dépasse les frontières nationales. La FILEC revendique une ambition africaine assumée, dans la continuité du positionnement du Maroc comme hub régional du BTP et de l’ingénierie. « Nous voulons faire du Maroc une référence régionale en ingénierie d’essais et d’expertise — non seulement grâce à des standards techniques élevés, mais aussi par des partenariats renforcés avec nos voisins africains et des solutions numériques innovantes», souligne le Président de la fédération. Une orientation stratégique qui s’inscrit dans la dynamique d’exportation du savoir-faire marocain et de coopération scientifique Sud-Sud.

Portée par un bureau fondateur représentatif des différentes expertises du secteur, la FILEC se veut inclusive et fédératrice. Elle invite l’ensemble des acteurs du BTP et de la construction à rejoindre cette dynamique collective, avec l’ambition de consolider durablement la qualité des infrastructures marocaines et d’accompagner les grands chantiers nationaux à l’horizon 2030 et au-delà. Dans un secteur où la confiance se construit sur la rigueur scientifique et la crédibilité technique, la création de la FILEC apparaît comme un signal fort : celui d’une profession qui s’organise pour répondre aux standards d’un Maroc en pleine transformation.