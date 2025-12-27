Listes électorales : dernière chance d’inscription avant le 31 décembre

Alertes
L’opération de dépôt des demandes d’inscription dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales générales pour l’année 2026 prendra fin le 31 décembre, rappelle le ministère de l’Intérieur. À cette occasion, le ministre invite les citoyennes et citoyens non-inscrits, remplissant les conditions légales et âgés d’au moins 18 ans, ou devant atteindre cet âge au plus tard le 31 mars 2026, à présenter leurs demandes d’inscription avant le 31 décembre 2025.

De même, les citoyens et citoyennes ayant changé leur lieu de résidence sont appelés à soumettre, dans les mêmes délais, leurs demandes de transfert d’inscription à la liste électorale de la commune ou l’arrondissement dont relève leur nouveau domicile. Concernant les citoyens et citoyennes inscrits sur ces listes, qui ont changé le lieu de résidence dans la même commune ou le même arrondissement, ils doivent, dans les mêmes délais, en informer l’autorité administrative dont relève leur nouveau domicile afin d’actualiser leur adresse dans la liste électorale de la commune ou arrondissement concerné.

Les citoyens et citoyennes concernés peuvent déposer leurs demandes auprès des autorités administratives locales dont relève leur lieu de résidence ou directement via le site «www.listeselectorales.ma». Par ailleurs, les citoyens et citoyennes déjà inscrits sur les listes électorales peuvent vérifier leurs données personnelles contenues dans ces listes auprès des autorités locales dont relève leur nouveau lieu de résidence ou en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727, conclut le communiqué.

