Premières Assises Maritimes Nationales : le Maroc affirme ses ambitions à Tanger [Vidéo]

Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, a dirigé, ce 21 mai 2026 à Tanger, l’ouverture de la première édition des Assises Maritimes Nationales. Cet événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé par le Ministère du Transport et de la Logistique, s’est tenu autour du thème : «Le Maroc, Nation Maritime Émergente».

Cette rencontre d’envergure a rassemblé des responsables gouvernementaux, des représentants d’organisations internationales, des institutions publiques, des acteurs économiques, des armateurs, des autorités portuaires et des experts nationaux et internationaux. Parmi les personnalités présentes figuraient Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, ainsi que le secrétaire général de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), Arsenio Dominguez.

Dans son discours inaugural, le ministre a mis en lumière les Hautes Orientations Royales concernant l’Atlantique et l’intégration régionale africaine. Il a souligné que le secteur maritime constitue un levier stratégique de cette vision, fondée sur la connectivité, le co-développement et l’ouverture des pays du Sahel sur l’espace atlantique. Il a également insisté sur la nécessité de franchir une nouvelle étape dans le développement maritime national, en bâtissant un écosystème intégré reposant sur une flotte compétitive, une logistique intermodale renforcée, une gouvernance modernisée, un capital humain qualifié et une sécurité durable.

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Les travaux des Assises se dérouleront sur deux jours, à travers des panels stratégiques consacrés aux grands enjeux du secteur maritime. Les débats porteront notamment sur le rôle du maritime dans l’Initiative Royale Atlantique, la stratégie de développement d’une flotte nationale performante, la réforme de la gouvernance et du cadre réglementaire, ainsi que les perspectives offertes par la logistique maritime pour la compétitivité économique.

Les discussions aborderont également les défis liés à l’innovation, à la formation des talents et au développement du capital humain maritime, avec la participation d’institutions académiques, d’acteurs industriels et de professionnels de la mer. Une attention particulière sera accordée à la sécurité de la navigation, à la protection du milieu marin et aux engagements du Royaume en matière de durabilité et de transition écologique, conformément aux orientations de l’OMI.

Faut-il souligner que ces Assises marquent une étape clé dans la réflexion collective sur l’avenir maritime du Maroc et traduisent la volonté du Royaume de consolider son rôle en tant qu’acteur de référence dans les domaines maritime, portuaire et logistique, à l’échelle régionale, continentale et internationale.