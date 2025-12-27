CAN 2025 : Maroc-Zambie, un duel décisif pour les huitièmes

Le Maroc a fait match nul face au Mali (1-1), vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de la deuxième journée du Groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Lions de l’Atlas avaient pourtant pris l’avantage grâce à un pénalty transformé par Brahim Diaz dans le temps additionnel de la première période (45e+5), avant que Lassine Sinayoko n’égalise pour le Mali, également sur pénalty, à la 64e minute.

Ce résultat, jugé «frustrant» par le sélectionneur national Walid Regragui, permet néanmoins aux Lions de l’Atlas de conserver la tête du groupe avec 4 points. Derrière, la Zambie et le Mali comptent chacun 2 points, tandis que les Comores ferment la marche avec une seule unité. «Nous avons affronté une solide équipe malienne. Nous pouvions tuer le match, mais ce nul va nous servir pour la suite. C’était une belle opposition», a expliqué Regragui en conférence de presse, avant d’ajouter : «notre objectif est de terminer premiers de notre groupe. Les joueurs n’ont pas lâché et ont donné beaucoup d’intensité».

Lire aussi | Football: Visit Rwanda, la marque qui rapporte des millions d’euros…

Désigné homme du match, Neil El Ainaoui a lui aussi exprimé sa déception : «ce n’est pas le résultat qu’on espérait. Il faut passer à autre chose, corriger les erreurs et se concentrer sur le prochain match». Justement, la troisième et ultime journée s’annonce donc décisive. Lundi 29 décembre à 20h00, toujours au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, les Lions de l’Atlas affronteront la Zambie, surnommée les «Chipolopolos». Ces derniers, contraints à l’exploit, savent qu’une victoire est indispensable pour espérer atteindre les huitièmes de finale. Avec des atouts offensifs comme Patson Daka (Leicester City) et Fashion Sakala (Al-Fayha), ils arrivent à Rabat déterminés et ambitieux. Il va sans dire que le rendez-vous de lundi promet une atmosphère électrique, où le Maroc, soutenu par son public cherchera à confirmer son statut de favori et valider sa qualification.

Lire aussi | Des records à battre à la CAN

Dans ce contexte, le retour attendu d’Achraf Hakimi constitue une donnée majeure. Touché à la cheville début novembre et ménagé face aux Comores puis au Mali, le latéral du PSG n’a pas encore retrouvé la compétition. Prudent jusque-là, Walid Regragui a annoncé après le dernier match que son capitaine et Ballon d’Or africain 2025 devrait être de la partie contre la Zambie, offrant ainsi un renfort précieux aux Lions de l’Atlas pour ce duel décisif.