Des records à battre à la CAN

Total de buts, longévité, séries d’invincibilité, exploits individuels… Quels sont les records menacés et les stars susceptibles d’entrer dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), dont la 35e édition se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 ?

Meilleur buteur de l’histoire: Samuel Eto’o (Cameroun) avec 18 buts

Samuel Eto’o demeure le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations avec 18 réalisations sous le maillot du Cameroun. Véritable légende du football africain, l’attaquant a marqué la compétition de son empreinte lors de plusieurs éditions, alliant efficacité, puissance et sens du but hors norme. Leader charismatique des Lions Indomptables, il a joué un rôle décisif dans les sacres continentaux de son pays, notamment en 2000 et 2002.

Victoire la plus large : 5 buts d’écart

Le pays hôte de cette 34e édition, la Côte d’Ivoire, est la seule nation à s’être imposée par cinq buts d’écart à la CAN. Et dans cette performance, les Éléphants ont réussi à le faire à deux reprises. Une première fois lors de la phase de poules de l’édition 1970 contre l’Ethiopie (6-1). Et une autre plus récemment contre la Guinée en quart de finale de la CAN 2008 (5-0). Pour cette CAN, il y a des affiches à la David et Goliath lors des phases de poules de la CAN. Il n’est donc pas impossible de voir des scores très larges. De quoi voir ce record battu dans les semaines à venir ? Réponse très rapidement.

But le plus rapide: Ayman Mansour (Égypte) en 23 secondes en 1994

Ayman Mansour détient le record du but le plus rapide de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations. En 1994, l’attaquant égyptien n’a eu besoin que de 23 secondes pour faire trembler les filets, inscrivant son nom dans les annales de la compétition. Ce but éclair, symbole de lucidité et de réactivité, a immédiatement donné le ton de la rencontre et marqué les esprits des supporters.



Plus grand nombre de triplés : Hassan El-Shazly (Égypte) avec deux triplés en 1970

Hassan El-Shazly détient un record unique dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations : celui du plus grand nombre de triplés inscrits par un joueur sur une même édition. En 1970, l’attaquant égyptien a réalisé l’exploit d’inscrire deux triplés, une performance exceptionnelle qui témoigne de son sens aigu du but et de sa domination offensive. Véritable fer de lance des Pharaons, El-Shazly a marqué cette CAN par son efficacité et son opportunisme devant les cages.

Meilleur buteur sur un match : 5 buts

C’est certainement le record qui sera le plus difficile à battre. En 1970, lors de la large victoire de la Côte d’Ivoire contre l’Ethiopie (6-1), Laurent Pokou a réalisé l’exploit d’inscrire un quintuplé. Surnommé l’homme d’Asmara, Pokou est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football ivoirien. D’ailleurs, c’est en reconnaissance de sa contribution au football ivoirien que le ballon de la compétition et l’un des sites de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 à San Pedro a été baptisé Stade Laurent Pokou. Quelle star pour battre son record dans ce tournoi et qui plus est sur ses terres. S’agissant du Maroc, Hakim Ziyech, troisième meilleur buteur de l’histoire des Lions de l’Atlas, derrière Ahmed Faras et Salaheddine Bassir, aura à cœur de marquer plus de buts dans cette prestigieuse compétition. Idem pour l’actuel attaquant phare de la sélection marocaine, Youssef En-Nesyri, également 6ème meilleur buteur de l’histoire des Lions de l’Atlas.

Au Sénégal, Sadio Mané qui prendra part à sa 5e CAN, aura à cœur de marquer plus de buts dans cette prestigieuse compétition. Le joueur d’Al Nassr est à 6 unités depuis ses débuts et reste le meilleur buteur sénégalais en CAN.

Le plus grand nombre de buts sur une Èdition : 9 buts

En 1974, le Zaïrois, Pierre Mulamba a inscrit pas moins de neuf buts lors de la même édition. Une performance remarquable qui reste encore un record non battu. Des attaquants comme Samuel Eto’o ou Didier Drogba n’ont jamais réussi à le faire tomber. Pour cette nouvelle édition, il y a une pléthore d’artilleurs en lice notamment Victor Osimhen, En-Nesyri, Sadio Mané, Salah, Boniface ou encore Haller à même de l’effacer.

Plus grand nombre de buts dans un match : 9 buts

Lors de la phase de poules de l’édition 1963, l’Egypte et le Nigeria sont entrés dans l’histoire. Les Pharaons l’ont emporté sur le score de 6 buts à 3. Et c’est encore aujourd’hui le match le plus prolifique de l’histoire de la compétition. Alors, pourquoi ne pas espérer le voir tomber en Côte d’Ivoire lors d’un choc entre géants africains ou lors d’un duel entre un favori et un outsider ?

