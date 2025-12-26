Alertes
Scanner

IO Recycling investit dans une nouvelle usine à Berrechid

by Rachid Boutaleb
Le groupe d’économie circulaire IO Recycling accélère ses investissements.

La PME basée à Casablanca vient de lancer la construction d’une nouvelle unité de traitement et dénaturation des produits non conformes et non dangereux.

Située à Berrechid, la future usine IO Recycling devra mobiliser une enveloppe d’investissement de plus de 40 millions de dirhams et permettra de traiter plus de 45 mille tonnes par an de produits non conformes et qui doivent être détruits ou éliminés. A travers ce projet, IO Recycling compte s’attaquer à un segment particulier, encore peu développé au Maroc, comparativement au traitement classique des déchets industriels banals ou dangereux. Il faut dire, que les raisons de destruction, du cafutage ou de l’élimination d’un produit peuvent être multiples allant du sinistre (incendie, inondation, grêle, aléa climatique, etc…) à la contrefaçon en passant par les problèmes de qualité, conformité de produits importés, absence marquage, litige juridique ou de propriété intellectuelle ou encore en raison de problèmes sanitaires (produits avariés ou périmés) ou à la demande des autorités compétentes telles la Douane, la Direction de la Protection du Consommateur, de la Surveillance du Marché et de la Qualité (relevant du Ministère de l’Industrie et du Commerce).

Cette nouvelle activité viendra étoffer la gamme des prestations déjà assurées par IO Recycling, progressivement depuis sa création il y a une dizaine d’années, pour ses clients publics et privés et qui compte déjà la gestion des déchets industriels, la gestion des déchets ménagers et la collecte et traitement gestion des déchets pharmaceutiques et hospitaliers.

