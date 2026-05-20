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CloudFret: une troisième levée de fonds en vue

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Cinq ans à peine après sa création, CloudFret prépare déjà sa troisième levée de fonds. En effet, cette jeune PME fondée par Driss Jabar en 2021, et qui a déjà séduit plusieurs fonds locaux de private equity, compte bien franchir une nouvelle étape en séduisant, cette fois-ci, un grand fonds international.

Si elle venait à se concrétiser, une telle opération, en phase finale de négociations et portant sur une cinquantaine de millions de dirhams, viendrait confirmer la solidité de l’activité de ce spécialiste de la e-logistique, qui est en train de révolutionner le fret routier pour ses clients opérant notamment entre l’Europe et l’Afrique, et plus particulièrement entre le Maroc et le Sénégal, d’une part, et la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal, d’autre part.

Ainsi, à l’issue de deux précédentes levées de fonds ayant totalisé, en cumulé, une trentaine de millions de dirhams, CloudFret revendique déjà un chiffre d’affaires de plus de soixante millions de dirhams et une rentabilité au vert. De quoi réjouir les actionnaires financiers, dont AfriMobility et Azur Innovation Fund, qui ont cru au projet porté par le fondateur de CloudFret alors que le risque lié à son business model innovant était nettement plus élevé.

Lire aussi | Driss Jabar (CloudFret): «L’avenir du fret appartiendra à ceux qui maîtrisent la donnée et la technologie, pas seulement le volume transporté»

Rappelons que CloudFret commercialise un service de mise en relation entre expéditeurs et transporteurs de marchandises, visant l’optimisation des retours à vide des camions en se basant sur une technologie d’intelligence artificielle pour détecter les véhicules de transport de marchandises vides et les diriger vers les marchandises à transporter, minimisant ainsi les retours à vide des camions entre l’Europe et l’Afrique, selon le même principe de covoiturage que Blablacar.

La plateforme développée par CloudFret ne profite pas seulement aux chargeurs et aux transporteurs, mais permet également à leurs partenaires d’étendre leurs activités tout en réduisant les délais de livraison. Tout en faisant cela, la nouvelle star de la e-logistique au Maroc fournit des mises à jour en temps réel sur le voyage de la cargaison.

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