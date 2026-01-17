Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le Royaume du Maroc, acteur potentiel dans l’émergence d’un nouvel ordre international, équitable et durable
Le Maroc défie la conjoncture mondiale et attire les capitaux étrangers
Motsepe: la CAN-2025 au Maroc est «la meilleure de toutes les éditions»
Mohammed Jadri: l’amélioration des réserves en eau « risque de rester une simple parenthèse » sans réformes structurelles
Exportations marocaines: le CBAM change les règles du jeu
Création d’entreprises en 2025: boom entrepreneurial ou simple embellie ?
Bulletin d’alerte : neige, pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces
Match Maroc-Sénégal : voici l’heure d’ouverture des portes du stade Prince Moulay Abdellah
Yassin Halhoul prend la tête de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc
JTI renforce son ancrage industriel au Maroc
Home MétéorologieAlerte météoBulletin d’alerte : neige, pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces
Alerte météo

Bulletin d’alerte : neige, pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces

by Challenge
written by Challenge

Des chutes de neige, de fortes pluies ou averses orageuses, une vague de froid et de fortes rafales de vent sont prévues, de samedi à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige à partir de 1 300 mètres d’altitude (50-90 cm), toucheront de samedi à 10H45 à lundi à 23H00 les provinces d’Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange. Durant la même période, des chutes de neiges entre 30-50 cm sont attendues dans les provinces de Chichaoua, Midelt, Beni Mellal, Tinghir, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Guercif, Taza et Taroudant.

Lire aussi | Challenge N°998 • Du 16 au 22 janvier 2026

Des chutes de neige à partir de 1 200 m sont prévues, durant la même période, dans les provinces de Driouch, Figuig, Jerada, Errachidia, Taourirt, El Hajeb, Chefchaouen, Chtouka Ait Baha et Tiznit.

De fortes pluies ou averses orageuses (30-50 mm) sont également prévues, de samedi à 22H à dimanche à 12H00, dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Tétouan, Larache, Kénitra, Safi, Chtouka Ait Baha et Tiznit, et entre 25-35 mm dans les provinces de Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Benslimane, Casablanca, Mohammédia, Mediouna, Berrechid, Nouaceur, El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Agadir Ida Outanane, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khémisset, Youssoufia, Inezgane Ait Melloul et Sidi Ifni.

Lire aussi | RISMA mise sur une augmentation de capital pour accélérer sa stratégie touristique

En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -09 et -03°C est attendue, de dimanche au mardi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Chichaoua, Azilal, Beni Mellal, Ifrane et Khénifra.

Par ailleurs, de rafales de vent fortes (75-85 km/h) sont prévues, samedi de 10H45 à 17H00, dans les provinces de Tiznit, Tata et Taroudant et de dimanche à 09H00 à 23H00 dans les provinces de Tata, Chtouka Ait Baha, Tiznit, Taroudant, Sidi Ifni, Tan-Tan, Guelmim, Assa-Zag, Tarfaya et Es-semara.

Vous aimerez aussi

Fortes pluies, neige et grand froid dans plusieurs provinces

Fortes averses orageuses, chutes de neige et rafales de vent de vendredi à...

Chutes de neiges, fortes pluies et temps froid, de samedi à lundi

DGM: neige et pluies fortes de lundi à mercredi

Averses orageuses localement fortes dans le Sud

Averses orageuses avec rafales de vent dans plusieurs provinces