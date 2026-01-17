Bulletin d’alerte : neige, pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces

Des chutes de neige, de fortes pluies ou averses orageuses, une vague de froid et de fortes rafales de vent sont prévues, de samedi à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, des chutes de neige à partir de 1 300 mètres d’altitude (50-90 cm), toucheront de samedi à 10H45 à lundi à 23H00 les provinces d’Al Haouz, Azilal et Ouarzazate, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange. Durant la même période, des chutes de neiges entre 30-50 cm sont attendues dans les provinces de Chichaoua, Midelt, Beni Mellal, Tinghir, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Boulemane, Al Hoceima, Guercif, Taza et Taroudant.

Des chutes de neige à partir de 1 200 m sont prévues, durant la même période, dans les provinces de Driouch, Figuig, Jerada, Errachidia, Taourirt, El Hajeb, Chefchaouen, Chtouka Ait Baha et Tiznit.



De fortes pluies ou averses orageuses (30-50 mm) sont également prévues, de samedi à 22H à dimanche à 12H00, dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Tétouan, Larache, Kénitra, Safi, Chtouka Ait Baha et Tiznit, et entre 25-35 mm dans les provinces de Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Benslimane, Casablanca, Mohammédia, Mediouna, Berrechid, Nouaceur, El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Agadir Ida Outanane, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khémisset, Youssoufia, Inezgane Ait Melloul et Sidi Ifni.

En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -09 et -03°C est attendue, de dimanche au mardi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Ouarzazate, Taroudant, Chichaoua, Azilal, Beni Mellal, Ifrane et Khénifra.



Par ailleurs, de rafales de vent fortes (75-85 km/h) sont prévues, samedi de 10H45 à 17H00, dans les provinces de Tiznit, Tata et Taroudant et de dimanche à 09H00 à 23H00 dans les provinces de Tata, Chtouka Ait Baha, Tiznit, Taroudant, Sidi Ifni, Tan-Tan, Guelmim, Assa-Zag, Tarfaya et Es-semara.