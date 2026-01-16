RISMA mise sur une augmentation de capital pour accélérer sa stratégie touristique

RISMA, société cotée à la Bourse de Casablanca, a annoncé, jeudi à Casablanca, une augmentation de capital de 450 millions RISMA a annoncé le lancement d’une augmentation de capital d’un montant de 450 millions de dirhams, réservée au public. Une opération qui s’inscrit dans la stratégie de développement du premier groupe hôtelier marocain, qui vise à renforcer son parc hôtelier, moderniser ses actifs et saisir les opportunités offertes par la dynamique du secteur touristique national.de dirhams (MDH) ayant pour objectif d’accompagner la croissance du tourisme national.

«Cette opération, réservée au public, vise à financer notre développement, à poursuivre nos programmes de rénovation et à positionner RISMA comme un partenaire de premier plan dans l’essor du tourisme marocain», a affirmé Mohamed Amine Echcherki, Président du Directoire du Groupe, lors d’une conférence de presse à la Bourse de Casablanca.

Les fonds levés seront notamment destinés au refinancement de l’acquisition de la société Centre Multifonctionnel de Guéliz (CMG), propriétaire des murs du Radisson Blu Hôtel Marrakech Carré Eden et du Carré Eden Shopping Center. Cette opération permet aux investisseurs de participer à la croissance d’un acteur majeur du secteur, dans un marché à fort potentiel, avec une vision de création de valeur à long terme et une politique de distribution de dividendes régulière. Le Groupe a été accompagnée dans cette opération par CFG Finance, BMCE Capital Conseil et Attijari Finances Corp, en qualité de co-conseillers financiers.

Pour mémoire, RISMA, qui a été créée en 1993, détient et exploite un portefeuille diversifié d’hôtels sous gestion de grandes enseignes internationales, telles que Sofitel, MGallery, Novotel, Mercure, Ibis ou Radisson Blu, soit 24 établissements répartis dans 11 villes du Royaume, représentant un parc de 3 679 chambres.

Le groupe emploie près de 1 300 collaborateurs et a réalisé plus de 1 million de nuitées en 2024, soit 4 % des nuitées enregistrées au niveau national. Avec un taux d’occupation moyen de 59 %, supérieur à la moyenne nationale (51 %), RISMA confirme son rôle de pilier de l’économie touristique.

La stratégie du groupe repose sur trois piliers : la croissance du parc hôtelier, la diversification des enseignes et la valorisation des actifs. RISMA ambitionne de porter son parc à 28 établissements d’ici 2030, représentant plus de 5 000 chambres. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante et à accompagner le développement de l’offre d’hébergement dans le Royaume, notamment dans la perspective de grands événements internationaux tels que la Coupe du Monde FIFA 2030.

«Pour accompagner l’ambition nationale et saisir les opportunités qui s’offrent à nous, nous avons pour ambition d’accélérer notre développement, continuer à moderniser notre parc et renforcer notre leadership», a précisé le Président du Directoire.