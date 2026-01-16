Mme Noufissa Kessar nommée au poste de PDG d’Al Mada

Suite au décès de Hassan Ouriagli, Président-Directeur Général d’Al Mada, le Conseil d’administration du groupe a décidé de nommer Mme Noufissa Kessar à ce poste, avec effet immédiat.

Cette nomination « s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’Al Mada en faveur de l’innovation, de la croissance durable et de l’excellence opérationnelle », explique le groupe dans un communiqué, sanctionnant la réunion du Conseil, tenue vendredi 16 janvier 2026 à Casablanca.

Et d’ajouter: « Sous la direction de Mme Noufissa Kessar, Al Mada consolidera le développement en cours, l’innovation et sa contribution au progrès économique et social du Maroc et à l’international, dans le respect des valeurs fixées par les actionnaires du Groupe Al Mada ».

Mme Kessar a construit sa carrière au sein du groupe, d’abord au sein de la banque du groupe, puis au holding Al Mada en qualité de Directrice Générale Adjointe, où elle a contribué activement aux projets stratégiques et au développement global du groupe. Mme Noufissa Kessar est diplômée de l’école Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Elle a fait l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Al Mada d’abord au sein d’Attijariwafa Bank où elle a entre autres participé à la création d’Attijari Finances Corp et ce, avant de rejoindre le Holding. Mme Noufissa Kessar est également administratrice dans certaines filiales du Groupe Al Mada.

Au début de cette réunion, le Conseil a, d’abord, rendu hommage pour son leadership, ses nombreuses réalisations et son dévouement exemplaire au service du groupe, soulignant que son engagement a marqué l’histoire d’Al Mada et a fortement contribué à sa position stratégique dans l’économie nationale et Africaine.

Al Mada a aussi adressé ses plus sincères condoléances à la famille de M. Hassan Ouriagli, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs du groupe, partageant leur peine en ce moment de profonde émotion.