Décès de Hassan Ouriagli : le monde économique marocain perd une figure majeure

Le monde économique marocain est en deuil. Hassan Ouriagli, président-directeur général du Groupe Al Mada, est décédé ce samedi 10 janvier à Paris, des suites d’une crise cardiaque. Avec sa disparition, le Maroc perd l’un de ses dirigeants les plus influents et l’un des artisans majeurs de la transformation du Groupe Al Mada en un acteur panafricain de premier plan.

Diplômé de l’École Polytechnique de Paris et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Hassan Ouriagli a construit un parcours d’excellence, marqué par des responsabilités de haut niveau à l’international.

Il rejoint le groupe ONA en 2003, où il débute en tant que directeur des participations financières. Il gravit ensuite les échelons et occupe successivement plusieurs fonctions stratégiques, dont celle de Directeur Général Délégué du groupe ONA, poste qu’il conserve jusqu’à la fusion ONA–SNI.

À la suite de cette fusion, Hassan Ouriagli est nommé président du directoire d’Optorg. Il y mène un vaste chantier de restructuration de cette filiale spécialisée dans la distribution de biens d’équipement en Afrique, présente dans une vingtaine de pays.

En parallèle, depuis 2003, il siège en tant qu’administrateur au sein de plusieurs filiales majeures du groupe SNI, contribuant activement à leur gouvernance et à leur développement.

En septembre 2014, Hassan Ouriagli est nommé PDG de la SNI, devenue depuis Al Mada, succédant à Hassan Benhamou. Il engage alors une transformation stratégique profonde du holding, avec pour ambition d’en faire un fonds d’investissement panafricain de référence.

Lire aussi | Casablanca : le nouveau terminal de croisières confirme son rôle stratégique

Sous son impulsion, Al Mada se concentre sur des secteurs clés pour le développement du continent, notamment les mines, l’énergie, la finance, les télécoms et la distribution, renforçant ainsi son positionnement en Afrique.

Visionnaire, rigoureux et discret, Hassan Ouriagli laisse l’image d’un dirigeant respecté, attaché à la performance, à la création de valeur durable et au développement économique du continent africain.

En cette triste et douloureuse circonstance, le président du Groupe Les Éditions de La Gazette, ainsi que les rédactions de Challenge, VH, MFM Radio et Lalla Fatima, adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, au Groupe Al Mada et à l’ensemble de ses proches.