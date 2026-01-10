Alertes
Casablanca : le nouveau terminal de croisières confirme son rôle stratégique

David Jérémie
written by David Jérémie
Crédit photo: DR.

Depuis son inauguration en septembre 2025, le nouveau terminal de croisières du port de Casablanca a déjà accueilli 53 navires et près de 94 000 passagers, selon l’Agence Nationale des Ports (ANP). Des chiffres qui traduisent l’intérêt croissant des armateurs pour la métropole et qui annoncent des retombées positives pour l’économie locale et l’écosystème touristique.

Dans un communiqué, l’ANP précise que la concession d’exploitation du terminal a été confiée, depuis le 1er janvier 2026, à Global Ports Holding (GPH) via la société Casablanca Cruise Port. Ce partenariat stratégique permet à Casablanca de bénéficier d’une expertise opérationnelle de haut niveau et d’un accès privilégié aux réseaux mondiaux des compagnies de croisières, renforçant ainsi la visibilité et l’attractivité de la destination sur les itinéraires internationaux.

Inauguré par l’accueil d’un premier paquebot le 26 septembre dernier, le terminal se veut une véritable porte d’entrée emblématique du Royaume. Il offre aux croisiéristes des conditions d’accueil conformes aux standards internationaux les plus exigeants, alliant confort, fluidité et qualité de service, à l’image du rayonnement de la capitale économique.

Faut-il préciser que ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de modernisation des infrastructures portuaires et de développement du tourisme maritime menée par l’ANP. À travers cette réalisation structurante, le port de Casablanca réaffirme son ambition de s’imposer durablement comme un hub de croisières de référence sur la façade atlantique et méditerranéenne, contribuant au rayonnement du Maroc et au renforcement de son attractivité touristique à l’échelle mondiale.

