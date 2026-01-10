La digitalisation des bureaux de change : un tournant stratégique pour le Maroc

Portée par l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation autorisant les paiements électroniques dans les bureaux de change, la transformation digitale de ce secteur s’accélère au Maroc. Dans un contexte de forte dynamique touristique et à l’approche de grands rendez-vous internationaux, cette évolution apparaît comme un levier structurant pour moderniser les usages, renforcer la sécurité et améliorer l’expérience des visiteurs. Au cœur de cette mutation, NAPS s’impose comme un acteur clé, notamment à travers son partenariat stratégique avec la Fédération Marocaine des Sociétés de Change de Devises, visant à accompagner concrètement les opérateurs du secteur. Détails.

Longtemps dominé par le cash, le change de devises entame une mutation structurelle, à la croisée des enjeux de sécurité, de conformité et d’expérience client. Dans un contexte marqué par la montée en puissance du tourisme et la préparation de grands événements internationaux, cette évolution s’impose désormais comme un levier stratégique pour renforcer l’attractivité du Royaume.

C’est dans cette dynamique que NAPS, en partenariat avec la Fédération Marocaine des Sociétés de Change de Devises, accompagne les opérateurs du secteur dans leur transition vers des usages digitaux. Une transformation que le management de NAPS analyse comme un véritable changement de paradigme pour les bureaux de change.

Pour Mohamed Rziguen, Directeur Corporate Business et Partenaires chez NAPS, la nouvelle réglementation constitue un véritable changement de paradigme. « La nouvelle réglementation marque un véritable tournant pour les bureaux de change au Maroc. Nous passons d’un modèle historiquement centré sur le cash à un écosystème digital, plus sécurisé, plus innovant et orienté vers une meilleure expérience client », affirme-t-il. Selon lui, ce cadre ouvre la voie à l’introduction de nouveaux standards de service et de conformité, tout en permettant aux opérateurs de répondre aux attentes d’une clientèle internationale de plus en plus exigeante, portée par la montée en puissance du tourisme au Maroc.

La digitalisation des bureaux de change apporte des bénéfices immédiats en matière de sécurité et de traçabilité. La réduction de la manipulation du cash limite les risques opérationnels, tandis que l’enregistrement automatique des transactions renforce la transparence, facilite le reporting et améliore la conformité réglementaire. Pour les clients, en particulier les touristes, cette évolution se traduit par des parcours plus fluides, des délais réduits et une expérience plus confortable. Pour les opérateurs, elle représente un levier d’efficacité opérationnelle et de montée en gamme du service, contribuant à la professionnalisation globale du secteur.

À l’approche de la CAN 2025 et dans un contexte d’afflux attendu de visiteurs, Mohamed Rziguen souligne le caractère stratégique de cette modernisation. La possibilité d’accepter des cartes internationales, de limiter le recours au cash et de garantir des transactions rapides et sécurisées constitue un atout majeur pour accompagner cet afflux et offrir une image moderne du Maroc. Cette transformation permet également d’aligner le secteur marocain du change avec les standards internationaux, en proposant aux touristes et voyageurs d’affaires des usages comparables à ceux des grandes destinations mondiales, renforçant ainsi la crédibilité du Royaume comme place touristique et financière de premier plan.

Pour accompagner cette mutation, NAPS a adopté une approche globale et intégrée, fondée sur sa maîtrise de toute la chaîne des paiements. Celle-ci se traduit par le déploiement de TPE dédiés à l’acceptation des cartes internationales et par le programme de la carte prépayée Afrikard, permettant le chargement instantané des montants en dirhams. Au-delà de la technologie, l’accompagnement inclut l’intégration opérationnelle, la formation et le support, avec un objectif clairement assumé par Mohamed Rziguen : permettre aux bureaux de change d’offrir aux visiteurs du Maroc une expérience de paiement fluide, moderne et sécurisée, parfaitement alignée avec les attentes du tourisme international. À plus long terme, la vision de NAPS est d’inscrire durablement cette digitalisation dans une modernisation globale du secteur, au service des opérateurs, des citoyens et des visiteurs, et d’en faire un véritable levier d’attractivité et de compétitivité pour l’économie marocaine.

3 questions à Mohamed Rziguen,Directeur Corporate Business et Partenaires chez NAPS



Challenge : Cette évolution réglementaire et technologique contribue-t-elle à un meilleur alignement du secteur du change marocain avec les standards internationaux ?

Mohamed Rziguen : Oui, cette évolution rapproche le secteur marocain du change des meilleures pratiques internationales. Les touristes et voyageurs d’affaires retrouvent des usages similaires à ceux des grandes destinations mondiales : paiements électroniques, rapidité et sécurité. Cet alignement renforce la crédibilité du Maroc comme destination touristique et financière de premier plan, capable d’offrir des services de change au niveau des standards internationaux.



Challenge : Pouvez-vous nous présenter l’approche retenue par NAPS pour accompagner les bureaux de change dans la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau cadre réglementaire ?

M.R. : NAPS a mis en place une approche globale, intégrée et sur mesure, fondée sur sa maîtrise de toute la chaîne des paiements. Elle se traduit par le déploiement d’une application TPE dédiée pour l’acceptation des cartes internationales et par le programme de la carte Afrikard permettant le chargement instantané des montants en dirhams. Au-delà de la technologie, NAPS accompagne les bureaux de change dans l’intégration opérationnelle, la formation et le support. Notre objectif est clair : permettre aux opérateurs d’offrir aux visiteurs du Maroc une expérience de paiement fluide, moderne et sécurisée, parfaitement alignée avec les attentes du tourisme international.



Challenge : Quelle est la vision de NAPS pour inscrire durablement la digitalisation des bureaux de change dans une dynamique de modernisation globale du secteur?

M.R. : La vision de NAPS est d’inscrire durablement la digitalisation des bureaux de change dans une modernisation globale du secteur, au service à la fois des opérateurs, des citoyens et des visiteurs du Maroc. Nous ambitionnons de construire un écosystème de paiement innovant, inclusif et interopérable, capable d’accompagner la croissance du tourisme et les grands événements internationaux. En développant des solutions adaptées aux usages des voyageurs et en travaillant étroitement avec les acteurs du secteur, NAPS souhaite faire des paiements digitaux un véritable levier d’attractivité et de compétitivité pour le Maroc.