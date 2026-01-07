Alertes
En partenariat avec l'ONMT, la RAM ouvre une base à Tétouan

Après l’acquisition d’une douzaine de nouveaux avions et l’ouverture d’une vingtaine de lignes internationales, Royal Air Maroc poursuit la concrétisation de son plan de développement avec l’ouverture d’une base aérienne à l’aéroport de Tétouan – Sania R’mel, en étroite collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Selon un communiqué conjoint cette initiative vise à densifier l’offre de Royal Air Maroc dans la région du Nord, à répondre à la forte demande de connectivité et à compléter l’offre déjà existante depuis la base de Tanger. Ainsi, la nouvelle base permettra de lancer une série de liaisons directes vers des destinations européennes, renforçant l’attractivité touristique et économique du Royaume, poursuit la même source.

À compter du 27 mars prochain, la compagnie nationale élargira son offre au départ de Tétouan en reliant la ville à Paris, Londres-Gatwick, Bruxelles, Barcelone, Madrid et Malaga. Sur le réseau domestique, Royal Air Maroc renforcera également les liaisons directes entre Tétouan et Casablanca avec l’ajout de trois fréquences hebdomadaires, venant compléter les deux vols déjà opérés les vendredi et dimanche.

Lire aussi | L’ONMT organise une série d’actions en marge de la CAN-2025

Ce renforcement permettra d’offrir des correspondances optimisées vers l’ensemble du réseau international de la compagnie, via son hub de la capitale économique. L’ensemble de ces vols sera opéré par des avions de type Embraer 190 (E90), appareils modernes et confortables, parfaitement adaptés aux besoins des passagers sur ces liaisons.

La nouvelle base « permettra de mieux connecter la région du Nord aux principaux marchés européens émetteurs de touristes et de renforcer l’attractivité de la région du nord auprès des voyageurs internationaux », affirme le président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, notant que « cette offre, complémentaire à celle de Tanger, participe activement au rayonnement touristique et économique du Royaume ».

« En renforçant l’accessibilité de la destination et en améliorant la connectivité avec les marchés européens stratégiques, cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’ONMT visant à soutenir une croissance touristique équilibrée, durable et à forte valeur ajoutée pour les territoires », renchérit le directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda.

Lire aussi | Royal Air Maroc, acteur clé des événements majeurs de la CAF

La création de cette base à Tétouan s’inscrit dans une logique de complémentarité avec la plateforme de Tanger. Les jours de service des vols ont été spécifiquement ajustés pour offrir une gamme de fréquences élargie aux voyageurs de la région et aux touristes internationaux, leur proposant plus de flexibilité et de choix.

Les billets seront disponibles à la vente à partir du 07 janvier 2026, sur le site Internet de Royal Air Maroc, via les centres d’appel et les agences commerciales de la Compagnie, ainsi que dans l’ensemble du réseau des agences de voyages partenaires.

