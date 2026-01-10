Un Marocain aux commandes de Tesla au Maroc

Tesla poursuit son expansion internationale et vient de confier la direction de sa nouvelle filiale marocaine à Ismaël Zouhair, un cadre expérimenté qui a fait ses preuves au sein de Tesla Canada.

Originaire du Maroc, Ismaël Zouhair a bâti sa carrière en Amérique du Nord. Il a d’abord acquis une solide expérience en gestion et en recrutement chez Art Import Canada Inc (2007-2015) et Square IT Services (2012-2014), avant de se tourner vers la relation client chez Shaw Direct (2015-2017) puis BMO Harris Bank (2018). C’est en 2018 qu’il rejoint Tesla où il gravit rapidement les échelons : superviseur du service client, manager associé du support Canada & Mexique, puis responsable du magasin virtuel pour le Canada et le Nord-Ouest des États-Unis. En 2023, il devient «Territory Operations Leader» pour le Canada, le Mexique et le Nord-Ouest américain, avant d’être nommé en 2024 «Regional Sales & Delivery Manager» pour l’Est du Canada. Dans ce rôle, il pilote la stratégie commerciale et de livraison pour le Québec, Ottawa, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, avec un accent sur l’excellence opérationnelle et l’expérience client.

En janvier 2026, la marque chère à Elon Musk lui confie la responsabilité de son antenne marocaine, basée à Casablanca. À ce poste stratégique, il supervisera l’ensemble des opérations de vente et de livraison, dans un marché en pleine mutation vers les véhicules à mobilité propre. Dans un post publié sur sa page LinkedIn, Ismaël Zouhair exprime sa gratitude pour son parcours nord-américain et partage les cinq leçons de leadership qui l’ont façonné, notamment le fait de se concentrer sur ce qui crée réellement de la valeur, de se préparer à l’incertitude et agir avec intention, d’ancrer les décisions dans les principes fondamentaux et les retours concrets, de construire une culture par des équipes complémentaires et de diriger avec fermeté mais humanité, un «marteau de velours». Il souligne également que contribuer au développement de Tesla au Maroc faisait partie de sa vision à long terme dès son entrée dans l’entreprise.

Toujours est-il que sa nomination intervient dans un contexte où Tesla veut renforcer sa présence en Afrique du Nord. La filiale marocaine aura pour mission de gérer la commercialisation et la livraison des modèles Tesla sur le marché local. Dès son arrivée, Ismaël Zouhair a lancé un processus de recrutement pour étoffer ses équipes, recherchant des profils capables de gérer des volumes élevés de livraisons tout en garantissant une expérience client irréprochable. Faut-il souligner que le parcours d’Ismaël Zouhair illustre la réussite d’un Marocain formé à l’international qui revient mettre son expertise au service de son pays. Avec humilité et respect, comme il l’a écrit, il entend «travailler, écouter et apprendre au Maroc, de retour à ses racines».