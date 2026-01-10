Alertes
Nation

Le Souverain souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité

by Challenge avec MAP
Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité, a indiqué, samedi 10 janvier 2026, le professeur Lahcen Belyamani, médecin personnel du Souverain.

Ces douleurs au niveau du bas du dos nécessitent, selon la prescription du médecin personnel de Sa Majesté le Roi, un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel.

Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur lui les bienfaits de la santé.

