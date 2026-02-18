Décès de l’ancien ministre et diplomate Abdesselam Zenined

L’ancien ministre du Transport et de la Marine marchande, Abdesselam Zenined, est décédé mercredi, à Rabat, à l’âge de 92 ans.

Né en 1934 à Ouezzane, le défunt avait occupé notamment les fonctions de ministre du Tourisme, de ministre délégué chargé des affaires du Maghreb, du Monde arabe et islamique, ainsi que de secrétaire d’Etat chargé des Affaires générales et sahariennes.

Feu Zenined, l’un des fondateurs du parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a été aussi ambassadeur du Maroc à Bagdad, Londres et Moscou.