IMALUM investit 50 millions de DH dans l’extension de son usine historique de Berrechid

Deux ans après la sortie des deux fonds d’investissement Moussahama II et Upline Investments Fund de son capital, IMALUM (Industrie marocaine d’aluminium) entame une nouvelle phase de son développement. En effet, cette entreprise spécialisée dans l’extrusion et le traitement de l’aluminium s’apprête à lancer l’extension de son unité industrielle à Berrechid.

Ce projet, au coût estimatif de plus de 50 millions de dirhams, se traduira, sur le volet RH, par la création de plusieurs dizaines d’emplois directs et indirects. Il est, par ailleurs, destiné à renforcer la capacité en filage, traitement de surface par anodisation et thermolaquage des profilés en aluminium de la société fondée et dirigée par Ahmed Tinasti.

Cela portera la superficie construite sur le site historique d’IMALUM, dans la commune de Sahel Ouled Hriz (province de Berrechid), à plus de 35.000 m couverts (contre 27.000 m actuellement) et la capacité annuelle de production de 16.000 tonnes à près de 30.000 tonnes.

Lire aussi | La CGEM s’attend à une croissance supérieure à 5% en 2026

Avec une entrée en service prévue au cours du premier semestre 2027, la nouvelle unité de production d’IMALUM contribuera à atteindre l’objectif que ses actionnaires se sont assigné pour 2030, à savoir plus de 500 millions de dirhams de chiffre d’affaires. Rappelons que depuis sa création en 2006 en partenariat avec l’Allemand Sholz, qui s’en est désengagé en 2006 au profit de la famille Tinasti, IMALUM fabrique des profilés pour des applications architecturales (portes, fenêtres, façades, garde-corps) et industrielles, notamment avec la gamme Sollea.