Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Sa Majesté le Roi lance l’opération « Ramadan 1447 », 4,3 millions de bénéficiaires
Chômage: un mieux en 2025, un espoir fragile pour 2026
Offshoring: le pari des 40 milliards d’ici 2030
Professeur Edward E. Barbey: «IA, c’est l’avenir civilisationnel qui est en jeu»
Khénifra : le comité provincial entérine 48 initiatives de développement
Mobilité durable et assurance : Stellantis Maroc s’allie à AXA Assurance Maroc
Les prévisions météorologiques du samedi 21 février 2026
Gazoduc Maroc–Nigeria: un bilan d’étape positif 
Chute drastique des débarquements de poisson dans le Nord
« Let’s Take Off », la nouvelle signature d’Airports of Morocco au ton joyeux et positif
Home FiscalitéLa CGEM s’attend à une croissance supérieure à 5% en 2026
Fiscalité

La CGEM s’attend à une croissance supérieure à 5% en 2026

by Challenge
written by Challenge

Les projections pour 2026 annoncent une croissance supérieure à 5 %, assure le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, lors d’une rencontre avec Younes Idrissi Kaitouni, parton de de la Direction Générale des Impôts (DGI), sur les dispositions de la loi de finances.

«Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement porteur pour notre économie», soutient M. Alj, rappelant que l’inflation est maîtrisée et les recettes fiscales progressent à un rythme soutenu, avec une hausse de plus de 14 % en 2025.

«Nous sommes clairement engagés dans un cercle vertueux : davantage d’investissements publics génèrent plus d’opportunités pour les entreprises, stimulent la croissance et renforcent les recettes fiscales, ce qui permet à l’État de réinvestir et d’amplifier cette dynamique», poursuit le patron des patrons.

Lire aussi | La CGEM et l’Enseignement supérieur s’associent en faveur de l’employabilité

Il considère que «la hausse des recettes fiscales doit reposer avant tout sur l’élargissement de l’assiette, la formalisation du secteur informel, la croissance économique et la montée en gamme de notre tissu productif», appelant à compléter la réforme fiscale par le chantier de refonte des taxes locales. 

Marquée par la participation des membres du Conseil National de l’Entreprise (CNE) de la CGEM, la rencontre avec la DGI a pour objectif de renforcer la confiance et le dialogue entre les opérateurs économiques, notamment les PME et l’Administration fiscale.

Lire aussi | 2026: une année transitoire fiscalement calme

Les échanges avec l’assistance se sont focalisés sur les différents sujets en lien avec la fiscalité, notamment la retenue à la source et la fiscalité locale.

Vous aimerez aussi

Idrissi Kaitouni: la réforme fiscale atteint «un stade de maturité»

Impôts indirects: une prédominance structurelle persistante

Comment le Maroc a fait de l’impôt un levier du climat des affaires

2026: une année transitoire fiscalement calme

La DGI publie le Code général des impôts 2026

Retenue à la source: une extension justifiée par l’efficacité