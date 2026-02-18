La CGEM s’attend à une croissance supérieure à 5% en 2026

Les projections pour 2026 annoncent une croissance supérieure à 5 %, assure le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, lors d’une rencontre avec Younes Idrissi Kaitouni, parton de de la Direction Générale des Impôts (DGI), sur les dispositions de la loi de finances.

«Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement porteur pour notre économie», soutient M. Alj, rappelant que l’inflation est maîtrisée et les recettes fiscales progressent à un rythme soutenu, avec une hausse de plus de 14 % en 2025.

«Nous sommes clairement engagés dans un cercle vertueux : davantage d’investissements publics génèrent plus d’opportunités pour les entreprises, stimulent la croissance et renforcent les recettes fiscales, ce qui permet à l’État de réinvestir et d’amplifier cette dynamique», poursuit le patron des patrons.

Il considère que «la hausse des recettes fiscales doit reposer avant tout sur l’élargissement de l’assiette, la formalisation du secteur informel, la croissance économique et la montée en gamme de notre tissu productif», appelant à compléter la réforme fiscale par le chantier de refonte des taxes locales.

Marquée par la participation des membres du Conseil National de l’Entreprise (CNE) de la CGEM, la rencontre avec la DGI a pour objectif de renforcer la confiance et le dialogue entre les opérateurs économiques, notamment les PME et l’Administration fiscale.

Les échanges avec l’assistance se sont focalisés sur les différents sujets en lien avec la fiscalité, notamment la retenue à la source et la fiscalité locale.