Football

Match Maroc-Sénégal : voici l’heure d’ouverture des portes du stade Prince Moulay Abdellah

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Les portes du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat seront ouvertes dimanche à partir de 15h00 à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) devant opposer le Maroc au Sénégal, annonce le Comité d’organisation.

Cette mesure vise à faciliter l’accès du public et à éviter les encombrements, ajoute le comité dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). La cérémonie de clôture débutera à 18h30, tandis que le coup d’envoi de la finale sera donné à 20h00, précise la même source.

Lire aussi | CAN: les pays organisateurs au rendez-vous de leur finale depuis 1957

Ces mesures organisationnelles ont été mises en place afin d’assurer le bon déroulement de cet événement sportif majeur dans les meilleures conditions, fait noter le communique. A cette occasion, le comité d’organisation «appelle l’ensemble des supporters appelés à assister à cette rencontre à arriver tôt, à faire preuve d’esprit sportif, à respecter les consignes des organisateurs et à se conformer à toutes les instructions organisationnelles en vigueur aux abords du stade et à l’intérieur de celui-ci».

