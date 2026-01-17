Yassin Halhoul prend la tête de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc

La Chambre de Commerce Suisse au Maroc (CCSM) a annoncé la nomination de Yassin Halhoul en tant que nouveau président. Il succède à Christophe de Figueiredo, qui a présenté sa démission.

Salué pour son leadership et ses contributions, ce dernier continuera à accompagner la Chambre en qualité de président d’honneur. De nationalité marocaine et suisse, M. Halhoul, est un entrepreneur ayant développé des activités en Suisse et au Maroc, notamment dans l’hôtellerie de luxe, la mode, l’agroalimentaire et les médias. Sa double expérience lui confère une connaissance approfondie des deux écosystèmes économiques.

À la tête de la CCSM, ses priorités s’articuleront autour du renforcement des relations d’affaires entre la Suisse et le Maroc, du développement de nouvelles opportunités économiques pour les membres de la Chambre, ainsi que de la consolidation du rôle de la CCSM comme plateforme de référence pour la coopération bilatérale. La Chambre réaffirme par ailleurs sa mission : soutenir les entreprises, encourager les partenariats et contribuer au rapprochement économique entre les deux pays.