Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le Royaume du Maroc, acteur potentiel dans l’émergence d’un nouvel ordre international, équitable et durable
Le Maroc défie la conjoncture mondiale et attire les capitaux étrangers
Motsepe: la CAN-2025 au Maroc est «la meilleure de toutes les éditions»
Mohammed Jadri: l’amélioration des réserves en eau « risque de rester une simple parenthèse » sans réformes structurelles
Exportations marocaines: le CBAM change les règles du jeu
Création d’entreprises en 2025: boom entrepreneurial ou simple embellie ?
Bulletin d’alerte : neige, pluies et vents violents attendus dans plusieurs provinces
Match Maroc-Sénégal : voici l’heure d’ouverture des portes du stade Prince Moulay Abdellah
Yassin Halhoul prend la tête de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc
JTI renforce son ancrage industriel au Maroc
Home Flash-ecoNominationYassin Halhoul prend la tête de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc
Nomination

Yassin Halhoul prend la tête de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie
Yassin Halhoul succède à Christophe de Figueiredo à la CCSM. Crédit: DR.

La Chambre de Commerce Suisse au Maroc (CCSM) a annoncé la nomination de Yassin Halhoul en tant que nouveau président. Il succède à Christophe de Figueiredo, qui a présenté sa démission.

Salué pour son leadership et ses contributions, ce dernier continuera à accompagner la Chambre en qualité de président d’honneur.  De nationalité marocaine et suisse, M. Halhoul, est un entrepreneur ayant développé des activités en Suisse et au Maroc, notamment dans l’hôtellerie de luxe, la mode, l’agroalimentaire et les médias. Sa double expérience lui confère une connaissance approfondie des deux écosystèmes économiques.  

Lire aussi | Mme Noufissa Kessar nommée au poste de PDG d’Al Mada

À la tête de la CCSM, ses priorités s’articuleront autour du renforcement des relations d’affaires entre la Suisse et le Maroc, du développement de nouvelles opportunités économiques pour les membres de la Chambre, ainsi que de la consolidation du rôle de la CCSM comme plateforme de référence pour la coopération bilatérale. La Chambre réaffirme par ailleurs sa mission : soutenir les entreprises, encourager les partenariats et contribuer au rapprochement économique entre les deux pays.

Vous aimerez aussi

Mme Noufissa Kessar nommée au poste de PDG d’Al Mada

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination

Raja S.A. : Nawal El-Aidaoui prend les commandes de la direction générale

Rachid Medarhri prend la direction générale de JAIDA SA

AGL confie la direction générale Maroc à Salim Raiss