JTI renforce son ancrage industriel au Maroc

Trois ans après avoir installé son hub opérationnel au Maroc pour superviser le cluster Afrique du Nord et de l’Ouest, JTI (Japan Tobacco International) franchit une nouvelle étape dans son développement régional. L’entreprise a officialisé l’inauguration de son usine implantée au sein de Tétouan Park, marquant un renforcement de sa présence industrielle dans le Royaume.

La construction de cette usine ultramoderne a reçu l’aval de la Commission nationale de l’investissement en janvier 2024. Elle s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Charte de l’investissement adoptée en 2023, ainsi que dans la politique de substitution aux importations «Made in Morocco» lancée en 2020. Au total, JTI a mobilisé plus de 930 millions de dirhams pour ce projet, qui devrait générer 170 emplois locaux.

Selon Jose Luis Amador, Directeur général de JTI pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, «cette étape clé confirme notre engagement fort en faveur du développement économique et social du Maroc, et marque le début d’une nouvelle ère pour JTI en Afrique du Nord et de l’Ouest. Le Maroc réunit tous les atouts nécessaires pour planifier et développer durablement nos activités, grâce à des talents de qualité, des infrastructures solides et des partenaires de confiance qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet».

Avec une capacité initiale de production de cinq milliards de cigarettes par an, l’usine s’inscrit pleinement dans la politique nationale de substitution aux importations, en répondant prioritairement aux besoins du marché domestique. À moyen terme, JTI indique collaborer également avec les autorités marocaines afin d’explorer des opportunités d’exportation, notamment vers les marchés d’Afrique de l’Ouest, en s’appuyant sur les capacités d’extension prévues dès la conception du site. Cette évolution pourrait porter la capacité de production à dix milliards de cigarettes par an, renforçant ainsi le positionnement du Maroc comme hub industriel et logistique régional, précise le staff de JTI.

Achevé en moins de 18 mois, le nouveau site s’étend sur un terrain de 4,7 hectares et comprend une surface bâtie de 18 000 m². Conçu selon des standards de haute efficacité énergétique, il couvrira, selon JTI, plus de 30 % de ses besoins grâce à l’énergie solaire. L’usine intègre par ailleurs plusieurs dispositifs en ligne avec les objectifs de durabilité du groupe, notamment l’éclairage LED, la collecte des eaux de pluie, des systèmes de recyclage de l’eau, ainsi que des solutions de gestion automatisée pour l’éclairage, la climatisation et le chauffage.

Toujours selon le staff de JTI, la nouvelle usine applique les mêmes contrôles qualité rigoureux que l’ensemble des sites du Groupe à travers le monde, à chaque étape du processus de production. L’entreprise réaffirme ainsi son engagement à fournir de manière constante des produits fiables et de haute qualité, répondant aux normes les plus élevées de l’industrie.

Faut-il souligner que cette cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence des membres de la haute direction de JTI, à savoir Phil Livingston, Vice-Président senior Global Supply Chain, John Freda, Président régional MENEAT (Moyen-Orient, Proche-Orient, Afrique et Turquie), Jose Luis Amador, Directeur général pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, ainsi que Ahmed Bennis, Directeur Général de Tanger Med Zones (TMZ), et des représentants des autorités publiques. Par ailleurs, S.E. M. Nakata Masahiro, Ambassadeur du Japon au Maroc, et S.E. M. Valentin Zellweger, Ambassadeur de Suisse au Maroc étaient également présents.