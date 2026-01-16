CAN: les pays organisateurs au rendez-vous de leur finale depuis 1957

Depuis la création de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 1957, plusieurs pays organisateurs ont disputé la finale de leur propre tournoi. De l’Égypte au Ghana, du Cameroun à la Tunisie, en passant par le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Maroc, ces nations ont marqué l’histoire de la CAN en atteignant l’ultime rendez-vous continental à domicile. Retour sur ces moments historiques de la compétition africaine.

La Coupe d’Afrique des Nations représente depuis 1957 le sommet du football continental africain. Organisée pour la première fois à Khartoum (Soudan), elle a émergé comme une vitrine sportive majeure du continent, accompagnant les mouvements de libération et l’affirmation des identités nationales africaines à l’époque post-coloniale. Au fil de ses éditions, la compétition a souvent offert aux pays hôtes une plateforme exceptionnelle pour mobiliser leurs publics, galvaniser leurs équipes et parfois atteindre — voire remporter — la finale sur leurs terres.

L’analyse historique des finales disputées par des nations organisatrices révèle non seulement la dimension sportive du tournoi mais aussi son ancrage socioculturel et politique à travers les décennies. Ce papier de la rédaction fait un voayge dans le passé et retrace ainsi les principaux parcours de pays hôtes ayant atteint la finale de la CAN, les enjeux liés à cette dynamique, et ce que ces performances disent du rapport entre football, fierté nationale et organisation sportive.

La CAN : un héritage historique (1957-aujourd’hui)

La CAN est l’épreuve reine du football africain, rassemblant aujourd’hui 24 équipes après une expansion progressive depuis sa création. L’Égypte domine l’histoire de la compétition avec sept titres, entre autres grâce à ses succès lors des premières éditions et au début du XXIᵉ siècle. Le pays a souvent tiré parti de son statut d’hôte pour performer. Dans l’édition 2006, organisée en Égypte, les Pharaons ont remporté le titre à domicile en battant la Côte d’Ivoire lors d’une finale haletante, marquée par des tirs au but. Cet exploit fut célébré comme le couronnement d’une génération dorée et d’une nation passionnée par le football. Le Ghana de son côté fut l’un des premiers grands protagonistes du football africain, remportant plusieurs titres dans les années 60 et 70. Lors de l’édition 2008, le Ghana, pays hôte, a atteint la finale mais s’est incliné face à l’Égypte 1-0 à Accra. Cette performance, bien que défaite, fut marquante : elle illustre combien le statut d’organisateur peut servir de propulseur vers les grandes affiches continentales.

En 2004, la CAN en Tunisie fut un moment décisif dans l’histoire du football tunisien et africain. Accueillant le tournoi, la Tunisie a remporté son seul titre continental à ce jour en battant les Lions d’Atlas 2-1 en finale. Dans cette liste, un des cas les plus récents et les plus significatifs reste celui de la Côte d’Ivoire. Lors de la CAN 2023 (jouée en 2024), les Éléphants ont remporté la finale contre le Nigeria (2-1) à Abidjan, devenant la première nation hôte à remporter le tournoi depuis l’Égypte en 2006.

Maroc : retour en finale à domicile en 2026

Au moment d’écrire ces lignes, la CAN 2025, jouée en fin 2025 et début 2026 au Maroc, illustre une autre épopée d’hôte : les Lions de l’Atlas, organisateurs, sont parvenus à atteindre la finale après leur victoire contre le Nigeria aux tirs au but en demi-finale. Ils affronteront le Sénégal le 18 janvier 2026 à Rabat, dans ce qui constitue leur première finale depuis 2004. « Je pense qu’on a été l’une des meilleures équipes du tournoi, loin de la pression psychologique qui était sur le pays hôte, je pense qu’aujourd’hui on est arrivé à une maturité footballistique qui fait de nous la meilleure équipe du continent », précise le consultant sportif Nassim Klerf.

Et d’ajouter : « je pense que le coach et son tout son staf technique feront le nécessaire pour garder la coupe à la maison ». Depuis 1957, les pays hôtes de la Coupe d’Afrique des Nations ont souvent été au cœur de l’histoire de la compétition. Qu’il s’agisse de triomphes, comme en Tunisie (2004) et en Côte d’Ivoire (2023), ou de finales comme potentiellement au Maroc (2026), ces parcours sont autant de chapitres qui montrent comment la CAN est bien plus qu’un simple tournoi sportif : c’est un moment d’affirmation nationale, de passion populaire et de mémoire collective. Au fil des éditions, l’histoire des finales jouées par des pays organisateurs reste un miroir des transformations du football africain, de ses dynamiques internes et de son influence grandissante sur la scène mondiale.

Édition Hôte Résultat en finale 1959 Égypte Vainqueur vs Soudan (4-0) 1965 Ghana Vainqueur vs Égypte (4-0) 1974 Égypte Vainqueur vs Zaïre (2-2, 4-2 tab) 1984 Côte d’Ivoire 3e place 1986 Égypte Finaliste (perdu vs Cameroun) 1988 Maroc Finaliste (perdu vs Cameroun 1992 Sénégal Finaliste (perdu vs Côte d’Ivoire) 1994 Tunisie Finaliste (perdu vs Nigeria) 2004 Tunisie Vainqueur vs Maroc (2-1) 2006 Égypte Vainqueur vs Côte d’Ivoire (2-1) 2008 Ghana Finaliste (perdu vs Égypte) 2023 Côte d’Ivoire Vainqueur vs Nigeria (2-1) 2025 Maroc Finale vs Sénégal (en cours, 18/01/2026)

