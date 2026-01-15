CAN-2025: le Maroc retrouve la finale vingt-deux ans après

Le Maroc a fait plier le Niegria au terme d’une demi-finale époustouflante. Solides, inspirés et déterminés, les hommes de Walid Regragui ont décroché, mercredi, leur qualification pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) après les tirs au but (4-2, 0-0 temps réglementaire). Ils devront donner la réplique au Sénégal, dimanche 18 janvier à 20H00.

Vingt-deux ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition, les Lions de l’Atlas sont de retour en finale. Dans un Stade Prince Moulay Abdellah électrique, les coéquipiers du capitaine Achraf Hakimi ont franchi un nouveau cap, s’offrant une victoire de prestige face aux Super Eagles du Nigeria et une opportunité idéale de conserver le trophée à domicile.

Pour cette rencontre capitale, Walid Regragui a reconduit, pour la troisième fois consécutive, le même Onze de départ. Un seul changement a été enregistré dans le camp nigérian : Wilfried Ndidi, suspendu pour accumulation de cartons, a été remplacé par Onyedika.

La première occasion marocaine n’a pas tardé. Dès la 3è minute de jeu, à la suite d’une mauvaise relance nigériane, Saibari récupère le ballon et se projette vers le but, mais sa frappe est contrée. Les Super Eagles ont, ensuite, pris le temps de construire leur jeu, face à une équipe marocaine à l’affût du moindre espace pour ouvrir le score.

À la 9è minute, Brahim Diaz, servi à l’angle droit de la surface, élimine Onyemaechi avant d’enrouler une frappe du pied gauche. Nwabali, battu, voit le ballon passer tout près du poteau gauche. La réaction nigériane intervient à la 14è minute, lorsque Lookman déclenche une frappe croisée et puissante du pied droit, repoussée avec autorité par Yassine Bounou.

Les deux sélections ont, ensuite, livré une féroce bataille, à la fois technique et physique, avec un léger avantage en possession de balle pour le Maroc (56 %) jusqu’à la 25è minute. Malgré un pressing constant des Marocains, (5 tirs à 1 jusqu’à la 35è minute), ni Diaz de la tête, ni El Kaabi, ni encore Hakimi sur coup franc ne sont parvenus à débloquer la situation.

Après quelques minutes d’observation, le Maroc a repris son schéma offensif en seconde période, se procurant deux occasions sur le côté gauche par l’intermédiaire d’Ezzalzouli et d’El Kaabi, ce dernier se montrant légèrement en retard à la réception d’une passe de Mazraoui. Les Lions de l’Atlas se sont montrés particulièrement dangereux sur le côté gauche, où Ezzalzouli a posé de nombreuses difficultés à Osayi.

Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager à l’issue du temps réglementaire. Place donc aux prolongations. Les Lions de l’Atlas ont continué à dominer le jeu, tandis que les Nigérians se montraient très dangereux dès qu’ils avaient le ballon. Au bout du suspense, les Lions de l’Atlas ont fini par l’emporter après la fatidique épreuve des tirs au but (4-2) à un Bounou héroïque, désigné homme du match par là-même.