Averses, fortes pluies et rafales de vent dans plusieurs provinces

Challenge avec MAP
Des averses, de fortes pluies et rafales de vent sont prévues, mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des averses et des pluies fortes (60-100 mm) sont attendues, de mercredi à partir de 11H00 à jeudi à 18H00 dans les provinces de Tétouan, Chefchaouen, Larache, Taounate et Al Hoceima indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30-60 mm) est également prévu à Fahs-Anjra, M’Diq-Fnideq, Tanger-Asilah, et Ouezzane, durant la même période.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-95 km/h) toucheront de mercredi à 11H00 à jeudi à 18H00 Chefchaouen, Berkane, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Oujda-Angad, Nador, Guercif, Driouch, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Taourirt, Boulemane, Taza, Moulay Yacoub, Tata, Ouarzazate, Figuig, Jerada, Ouezzane, Tanger-Assilah, Taroudant, Tiznit, Sidi Kacem, Larache, Taounate, Tinghir, Kénitra, El Hajeb, Ifrane, Midelt, Meknès, Fès et Sefrou.

