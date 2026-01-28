RISMA: 450 MDH pour capter la vague touristique marocaine

À l’heure où le tourisme marocain entre dans un nouveau cycle de croissance, RISMA choisit d’accélérer et de frapper fort. Premier groupe hôtelier du Royaume, la société a annoncé le lancement d’une augmentation de capital de 450 millions de DH, réservée au public, marquant une étape stratégique majeure dans son développement. Plus qu’une simple opération financière, cette levée de fonds traduit une ambition claire : s’imposer comme un acteur central de l’essor touristique national à l’horizon 2030.

Annoncée lors d’une conférence de presse tenue à la Bourse de Casablanca, l’opération s’inscrit dans une conjoncture particulièrement favorable. Reprise durable du secteur touristique, regain d’intérêt pour le marché actions et préparation de grands événements internationaux structurants forment un alignement rare des planètes. «Cette opération vise à financer notre développement, à poursuivre nos programmes de rénovation et à positionner RISMA comme un partenaire de premier plan dans l’essor du tourisme marocain », a souligné Mohamed Amine Echcherki, président du directoire du groupe.

Un financement pour consolider et projeter la croissance

Les fonds levés serviront en priorité au refinancement de l’acquisition de la société Centre Multifonctionnel de Guéliz (CMG), propriétaire du Radisson Blu Hôtel Marrakech Carré Eden et du Carré Eden Shopping Center. Une opération emblématique, à la croisée de l’hôtellerie, du commerce et de la valorisation d’actifs stratégiques, qui illustre la logique patrimoniale et de long terme de RISMA.

Lire aussi | Après un exceptionnel exercice 2025, l’ONMT se projette dans l’avenir

Créé en 1993, le groupe dispose aujourd’hui d’un portefeuille de 24 établissements répartis dans 11 villes du Royaume, sous enseignes internationales de premier plan telles que Sofitel, MGallery, Novotel, Mercure, Ibis ou encore Radisson Blu. Avec 3.679 chambres, près de 1.300 collaborateurs et plus d’un million de nuitées réalisées en 2024 (soit 4 % des nuitées nationales) RISMA affiche des fondamentaux solides. Son taux d’occupation moyen de 59 %, nettement supérieur à la moyenne nationale de 51 %, confirme son positionnement de pilier du secteur.

Une feuille de route claire à l’horizon 2030

L’augmentation de capital s’inscrit dans une stratégie articulée autour de trois piliers : la croissance du parc hôtelier, la diversification des enseignes et la valorisation des actifs. À l’horizon 2030, RISMA ambitionne de porter son parc à 28 établissements et plus de 5.000 chambres, contre 3.679 aujourd’hui. La croissance visée est à la fois quantitative et qualitative, avec une montée en gamme de l’offre et un élargissement du portefeuille de marques, du luxe à l’économique.

«Le Maroc vit une phase historique marquée par des investissements structurants et une montée en gamme de l’offre hôtelière. Dans ce contexte, RISMA entend accélérer son développement, moderniser son parc et consolider son rôle d’acteur de référence du tourisme marocain», affirme Mohamed Amine Echcherki. Une ambition alignée sur la feuille de route touristique 2023-2026 et sur les objectifs nationaux à l’horizon 2030.

Lire aussi | En partenariat avec l’ONMT, la RAM ouvre une base à Tétouan

Le pari de RISMA s’appuie sur une dynamique sectorielle exceptionnelle. Après avoir accueilli 17,4 millions de touristes en 2024, le Maroc vise 30 millions de visiteurs à l’horizon 2030 et une entrée dans le Top 15 mondial des destinations touristiques. Les recettes touristiques devraient atteindre 120 milliards de DH dès 2026. La CAN 2025 et surtout la Coupe du monde 2030 constituent des catalyseurs majeurs, accélérant les investissements dans l’hôtellerie, les infrastructures et les services associés.

Dans ce contexte, la montée en capacité et en qualité du parc hôtelier devient un enjeu stratégique national. RISMA entend jouer pleinement son rôle d’accompagnateur de cette ambition, en mobilisant des ressources financières à la hauteur des opportunités.

Un signal fort envoyé aux marchés

Sur le plan financier, l’opération se distingue par son orientation résolument marché. Le prix de souscription a été fixé à 300 DH par action, intégrant une décote d’environ 25 % par rapport au cours de clôture du 6 janvier 2026 (400 dirhams). Les multiples de valorisation ressortent attractifs, avec un P/E d’environ 17x, inférieur aux standards du marché marocain, et un EV/EBITDA proche de 11,3x. Une augmentation complémentaire de 50 millions de dirhams, réservée aux dirigeants, est également prévue.

Lire aussi | Investissement touristique: 2025, l’année du tournant stratégique

Depuis son introduction en Bourse en 2005, RISMA n’avait procédé qu’à une seule ouverture de capital, conférant à l’opération actuelle une dimension structurante. Le choix d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription vise à élargir la base actionnariale, renforcer la liquidité du titre et porter le flottant à près de 20 %, contre environ 10 % auparavant. Une évolution qui rapproche l’opération d’une véritable «re-IPO» économique.

En réactivant le levier des fonds propres, encore peu mobilisé sur la place casablancaise, RISMA envoie un signal fort aux investisseurs : celui d’un groupe confiant dans ses fondamentaux, aligné sur l’ambition nationale et résolument tourné vers la création de valeur à long terme. Dans un Maroc qui se prépare à accueillir le monde, RISMA entend bien être au rendez-vous.



Actionnariat actuel de Risma A fin 2025