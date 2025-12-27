Dirham, réserves, liquidité : l’essentiel des indicateurs hebdomadaires de BAM

Bank Al-Maghrib (BAM) a publié ses indicateurs hebdomadaires pour la période du 18 au 24 décembre 2025, mettant en lumière plusieurs évolutions marquantes.

Dans le détail, le dirham s’est apprécié de 0,5% face au dollar américain, tout en enregistrant une légère dépréciation de 0,1% vis-à-vis de l’euro, reflétant les mouvements récents sur le marché des devises. Durant cette même période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, confirmant une relative stabilité des interventions.

Par ailleurs et selon BAM, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 438,2 milliards de dirhams au 19 décembre, en hausse de 0,5% sur une semaine et de 17,4% sur une année, traduisant une consolidation notable des réserves du Royaume. Le volume moyen quotidien des interventions de BAM a atteint 157,4 milliards de dirhams, illustrant l’importance des opérations de régulation menées par la Banque centrale.

Enfin, lors de l’appel d’offres du 24 décembre, BAM indique avoir injecté 69,3 milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours, contribuant à soutenir la liquidité bancaire et à assurer le bon fonctionnement du système financier.