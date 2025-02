Pièces de rechange: PME Croissance se désengage du leader Auto Distribution Maroc

Le fonds d’investissement PME Croissance, poursuit son désengagement des sociétés dans lesquelles il a investi progressivement depuis 2012.

Ce véhicule géré par Afric Invest, un des plus anciens opérateurs de capital-investissement au Maroc, vient de céder sa participation minoritaire indirecte dans Auto Distribution Maroc à l’actionnaire majoritaire, à savoir la famille Belemlih. Une opération qui permet au cédant de se rapprocher encore plus de son objectif de liquidation de ses actifs dès fin 2025 et ce, après avoir cédé sur le marché de bloc de la Bourse de Casablanca, il y a quelques semaines, une poche résiduelle de sa participation dans Disty Technologies pour un montant de près de 10 millions de dirhams.

Il faut dire, que depuis l’entrée de PME Croissance en période de désinvestissement en 2017, ce fonds né d’une initiative publique-privée lancée en 2010, s’est départi d’une demi-douzaine de ses investissements (RIM Pharma, Saiss Lait, Avant-Scène, Uniystem, Disty Technologies et récemment Auto Distribution Maroc).

Rappelons, qu’Auto Distribution Maroc est le leader incontesté de la distribution de pièces de rechange avec un chiffre d’affaires de plus de 250 millions de dirhams, un réseau de distribution des plus larges et une gamme de produits des plus étendus. L’arrivée de PME Croissance qui y a investi plus de 30 millions de dirhams, avait permis à cette PME familiale contrôlée par la famille Belemlih d’étendre et de moderniser son outil logistique.