Le Maroc, champion régional de la propriété intellectuelle et industrielle

Le Maroc s’est classé 22ᵉ dans l’édition 2026 de l’Indice International de la Propriété Intellectuelle, publié le 11 mars par la Chambre de Commerce Américaine. Pour la quatrième année consécutive, le Royaume conserve sa position de leader en Afrique et dans le monde arabe en matière de propriété intellectuelle et industrielle, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Avec un score global de 59,19 points, ce résultat reflète les progrès réalisés pour renforcer l’environnement national de la propriété intellectuelle et soutenir la dynamique d’innovation. La Chambre de Commerce Américaine souligne que ce classement est le fruit d’efforts continus pour consolider le cadre juridique et institutionnel. Parmi les avancées majeures figurent l’adhésion du Maroc à de nouveaux traités internationaux, tels que le Traité de Singapour sur le droit des marques et l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles industriels. Le rapport met également en avant la solidité du système de protection des brevets et la mise en place de mécanismes de coopération internationale.

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L’OMPIC a notamment instauré un système de validation des brevets en partenariat avec l’Office Européen des Brevets, ainsi que des programmes PPH (Patent Prosecution Highway) permettant d’accélérer le traitement des demandes grâce aux résultats d’examen des offices partenaires. Les accords commerciaux internationaux conclus par le Maroc ont par ailleurs contribué à aligner son environnement de propriété intellectuelle sur les standards mondiaux. L’indice souligne que le Royaume se distingue aujourd’hui comme l’économie à revenu intermédiaire la plus performante du classement.

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Cette reconnaissance internationale confirme la dynamique positive du pays en matière de propriété industrielle. L’évolution constante des dépôts de marques, de brevets d’invention et de dessins et modèles industriels illustre le rôle croissant de la propriété intellectuelle dans le développement de l’innovation et le renforcement de la compétitivité économique nationale. Toujours est-il que ce positionnement consolide la place du Maroc comme acteur incontournable dans l’économie mondiale de l’innovation.