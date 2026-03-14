Hackathon Ramadan IA : l’innovation marocaine récompensée à Tanger

Le hackathon national «RamadanIA», dédié à l’intelligence artificielle, s’est achevé vendredi soir à Tanger en présence de la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni. Cette initiative, organisée dans les douze régions du Royaume durant le mois de Ramadan, avait pour objectif de stimuler l’innovation numérique, de valoriser les jeunes talents et de renforcer l’équité territoriale.

Dans son intervention, la ministre a rappelé que ce programme s’inscrit dans la stratégie «AI Made in Morocco» et la vision Morocco Digital 2030, qui visent à positionner le Maroc comme un pôle numérique continental. Elle a également souligné l’importance stratégique de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, notamment grâce au port Tanger Med, considéré comme une plateforme logistique majeure et un symbole de la convergence entre infrastructures modernes et transformation digitale.

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Trois projets ont été primés lors de cette étape finale. Le Grand Prix RamadanIA a été attribué à Ichara pour une solution traduisant le langage des signes en darija écrite. Le Prix Innovation et créativité est revenu à Brain avec Forsa IA, une plateforme facilitant l’accès aux offres d’emploi via WhatsApp. Enfin, le Prix Impact territorial et utilité publique a récompensé Chafafia pour un projet d’optimisation de la chaîne logistique dans le transport et le maritime.

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A noter que les projets retenus bénéficieront d’un accompagnement comprenant incubation, encadrement et mise en relation avec des partenaires institutionnels et économiques, afin de favoriser leur maturation et leur intégration dans l’écosystème national de l’IA.