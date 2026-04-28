Sahara: le Canada soutient le plan d’autonomie marocain

Le Canada a annoncé, mardi 28 avril, qu’il reconnait le plan d’autonomie pour le Sahara proposé par le Maroc «comme base d’une solution mutuellement acceptable et comme une initiative sérieuse et crédible en vue d’un règlement juste et durable du conflit».

Dans ce contexte, Ottawa a souligné «la nécessité de parvenir à un règlement politique durable, juste et mutuellement acceptable, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», particulièrement la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies.

La nouvelle position de ce pays du G7, qui rejoint celle d’un grand nombre de pays influents dans le monde, a été exprimée par la ministre des Affaires étrangères Anita Anand au cours de ses entretiens téléphoniques avec son homologue marocain Nasser Bourita.

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Selon un communiqué de la diplomatie canadienne, les deux ministres ont, par ailleurs, passé en revue les différents aspects des relations entre le Canada et le Maroc. Ils ont réaffirmé leur attachement à une relation bilatérale renouvelée, fondée sur le respect mutuel, le dialogue constructif et l’ouverture, ainsi que leur volonté commune de la renforcer et de lui insuffler une nouvelle dynamique en tant que partenaires.

la ministre Anand a fait part « de son intérêt pour effectuer une visite officielle au Maroc dans les semaines à venir ». C’est ainsi que les deux ministres ont convenu d’œuvrer en ce sens afin d’approfondir le dialogue sur les relations entre les deux pays et d’intensifier les discussions sur le Sahara».