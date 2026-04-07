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Youssef Amrani, visage d’une diplomatie marocaine saluée à Washington

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

A Washington, Youssef Amrani s’impose comme l’un des artisans les plus visibles du renforcement des relations maroco-américaines. L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis a été sacré «ambassadeur de l’année» par la WECAA (Association des attachés éducatifs et culturels de Washington), lors d’une cérémonie marquant le 250e anniversaire de l’indépendance américaine.

Attribuée le 27 mars par Jan Du Plain, présidente de Du Plain Global Enterprises, cette distinction consacre le parcours d’un diplomate chevronné et son action depuis sa prise de fonctions en 2024. L’événement a réuni plusieurs figures politiques et diplomatiques de premier plan, dont la Première dame du Guatemala, Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva.

Dans son intervention, Jan Du Plain a salué un Maroc «inspirant», porté par le leadership du Roi Mohammed VI, et considéré comme un partenaire « majeur et fiable » des États-Unis. Elle a particulièrement mis en avant le rôle actif de l’ambassade dans la promotion du dialogue interculturel et du multiculturalisme, ainsi que la solidité d’une alliance historique à forte portée stratégique.

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Réagissant à cette reconnaissance, Youssef Amrani a évoqué un hommage «hautement symbolique», intervenant dans un contexte de célébration de « deux siècles et demi d’une alliance spéciale » entre Rabat et Washington. Il a souligné que cette distinction reflète la profondeur d’un partenariat bâti dans la durée, fondé sur le respect mutuel et le dialogue constant.

Rappelant que le Maroc fut le premier pays à reconnaître les États-Unis en 1777, l’ambassadeur a insisté sur la continuité et l’évolution de cette relation, qu’il considère comme un levier pour la paix et la stabilité internationales. Youssef Amrani a enfin affirmé que le Roi Mohammed VI et le président américain Donald Trump ont érigé la consolidation de ce partenariat en priorité, ouvrant la voie à un approfondissement durable des liens bilatéraux.

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