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Ex Legler Maroc: le turc Eregli Tekstil monte à 100 % du capital

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Trois ans après avoir fait son entrée au capital de la filiale marocaine de son compatriote KARNAWALL, le groupe turc Eregli Tekstil Turizm Sanayi Ve en verrouille le contrôle dans le cadre d’une opération capitalistique de plusieurs dizaines de millions de dirhams.

En effet, la société stambouliote spécialisée dans la fabrication d’uniformes vient de racheter 195 306 actions de Karnawall Maroc, qui avait repris, en 2018, le complexe industriel textile à Skhirat de Legler Maroc. Cette montée dans le capital de l’un des rares fabricants de denim de notre pays augure d’une nouvelle phase pour Karnawall Maroc, dont le processus de rénovation et de remise en service de son unité de production a été initié au lendemain de la crise pandémique du Covid-19, après de longues années d’arrêt total consécutives à la faillite éclatante de 2010.

Ainsi, le nouveau maître à bord, le groupe Eregli Tekstil Turizm Sanayi Ve, dispose désormais des coudées franches pour lancer un nouveau programme d’investissement destiné essentiellement à renouveler l’outil de production, dont certaines composantes datent de l’inauguration en grande pompe de l’usine à Skhirate (près de Rabat) en 2004.

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Rappelons que le turc Eregli Tekstil Turizm Sanayi Ve a été créé dans les années 1930 par la banque turque Sümerbank. En 1997, il avait été racheté par le groupe Albayrak, un conglomérat actif par ailleurs dans la construction, l’industrie de la défense, la production de sucre, le transport, les médias, le tourisme et la logistique portuaire.

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