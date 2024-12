Les prévisions du mercredi 18 décembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 décembre 2024:

– Nuages bas et formations brumeuses la nuit et en début de matinée près des côtes atlantiques entre Kénitra et Safi.

– Brumes ou brouillards locaux près des côtes Centre entre Agadir et Tiznit.

– Gelée fréquente sur les versants Orientaux, les Hauts plateaux et sur les reliefs.

– Chasse-sables ou de poussières abondantes sur les provinces sahariennes.

– Vent d’Est modéré à assez fort sur le Sud et faible variable sur le reste du pays.

– Températures minimales de l’ordre de -02/02 °C sur l’Atlas, les versants Sud-Est et sur les Hauts plateaux de l’Oriental, de l’ordre de 10/15°C sur le Sud et de 04/08°C ailleurs.

– Température maximale en légère hausse par rapport à la veille.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long des côtes atlantiques.