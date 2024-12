BAG Capital, la nouvelle captive financière de Bugshan Automotive Group

Bugshan Automotive Group (BAG) vient d’annoncer la création de BAG Capital, une nouvelle filiale stratégique dédiée aux services de financement et d’assurance automobile. Un projet qui incarne l’engagement du Groupe à innover et à anticiper les besoins des clients tout en accompagnant la croissance du secteur de la mobilité dans le Royaume.

Le lancement de BAG Capital s’inscrit dans une vision de développement portée par le Groupe BAG. Exclusive aux marques du Groupe, à savoir Hyundai, Changan, Tata, Dongfeng, Aston Martin et Global Occaz, cette nouvelle captive financière entend proposer des solutions de financement et d’assurance novatrices. «BAG Capital traduit notre vision d’une mobilité réinventée. En alliant accessibilité, innovation et fiabilité, cette filiale nous permet de consolider notre position de leader dans le secteur tout en offrant des solutions sur mesure aux attentes de nos clients», a déclaré Oussama Berrada, Directeur général de Bugshan Automotive Group.

Concrètement, BAG Capital proposera, dès janvier prochain, une palette de services adaptée aux besoins des particuliers, des professionnels et des grandes entreprises. Justement, Youssef Bennis, Directeur général de BAG Capital, souligne que «la principale mission de cette nouvelle captive financière est de modéliser les meilleures offres de financement et d’assurance destinées exclusivement aux acquéreurs de véhicules neufs et d’occasion des marques commercialisées par les filiales du Groupe BAG». Et de poursuivre : «cette orientation vise à rendre l’expérience client fluide et intuitive en répondant aux enjeux d’accessibilité et de satisfaction client».

Concrètement, BAG Capital offrira une approche personnalisée facilitant l’acquisition de véhicules neufs et d’occasion, des packages d’assurance optimisés et modulables pour répondre aux attentes variées des clients, ainsi que des solutions spécifiques pour les particuliers, les flottes d’entreprise ou les usagers professionnels spécialisés. Selon M. Bennis, «le Groupe va capitaliser sur des partenariats solides avec les principaux acteurs nationaux du financement et de l’assurance pour positionner BAG Capital comme un acteur incontournable de la compétitivité économique dans le domaine de la mobilité».

Toujours est-il que BAG Capital entend refléter aussi, selon son dirigeant, l’ambition du Groupe BAG d’accompagner les transformations vers une mobilité propre et intelligente. Cela se traduira par une action coordonnée avec les filiales du Groupe sur trois axes, à savoir le soutien à la mobilité propre via des offres de financement et d’assurance avantageuses destinées aux véhicules écoresponsables, des partenariats stratégiques s’articulant autour d’une collaboration active avec des acteurs clés pour développer des solutions adaptées aux besoins du marché marocain. Enfin, BAG Capital compte miser aussi sur l’empreinte carbone, avec une dématérialisation des supports et des processus liés au traitement des opérations de financement et d’assurance.