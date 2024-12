OCP S.A clôture avec succès l’émission d’obligations ordinaires de 5 MMDH

OCP S.A a annoncé avoir clôturé avec succès, par appel public à l’épargne, l’émission d’obligations ordinaires d’un montant de 5 milliards de dirhams (MMDH).

A l’issue de cette opération, composée de cinq tranches non cotées, 50.000 titres ont été alloués sur une demande de 147.061 titres, indique l’OCP dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), précisant que le total des souscriptions a atteint plus de 14,7 MMDH, avec un taux de 294%.

Lire aussi | OCP SA : feu vert de l’AMMC pour un emprunt obligataire de 5 MMDH

Par catégorie, le montant alloué est réparti Organismes de placement collectif en valeurs mobilières – OPCVM (plus de 3,73 MMDH), entreprises d’assurance et de réassurance (706,9 millions de dirhams – MDH), Organisme de retraite et de pension (281,4 MDH) et établissements de crédit (280 MDH).

L’OCP rappelle que les tranches A et B ont une maturité de 10 ans, alors que les tranches C, D et E sont respectivement à 15, 20 et 30 ans.

Lire aussi | Groupe OCP : une hausse de 387% du résultat opérationnel

Le taux d’intérêt facial de la tranche A est révisable annuellement et ceux des tranches B, C, D et E sont fixes.