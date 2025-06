Semaine de l’Automobile 2025 : le RACM lance la première édition

Le Royal Automobile Club Marocain (RACM) a annoncé la tenue de la première édition de la Semaine de l’Automobile 2025, un événement d’envergure qui se déroulera du 1er au 6 juillet prochain en plein cœur du Musée de l’Automobile à Bouskoura.

Une manifestation inédite qui vise à célébrer l’histoire, les évolutions majeures et les perspectives d’avenir du secteur automobile marocain, tout en valorisant l’innovation technologique, la mobilité durable et le riche patrimoine automobile national. La Semaine de l’Automobile a vocation à devenir un rendez-vous annuel incontournable, réunissant passionnés, collectionneurs, professionnels de l’industrie et grand public. Une programmation d’exception rythmera la Semaine de l’Automobile 2025, avec des rendez-vous variés alliant patrimoine, innovation et art de vivre. Tout d’abord, le Classicar Expo mettra en lumière plus de 250 véhicules de collection, dont 15 concourront pour le prestigieux Concours d’Élégance.

Par ailleurs, le Grand Prix de la Semaine de l’Automobile proposera une épreuve de régularité sur circuit fermé à Bouskoura, ponctuée par de spectaculaires parades dans les rues de Casablanca. De plus, l’Automotive Fashion Day offrira un défilé unique fusionnant design automobile et haute couture, rendant hommage au caftan marocain centenaire. En parallèle, le Concours Morocco Mécano Skills permettra de valoriser les jeunes talents de la mécanique, sous le regard avisé de professionnels du secteur. En outre, les Forums et Ateliers B2B favoriseront les échanges entre industriels, start-ups et experts de l’innovation, consolidant ainsi les synergies du secteur.

Pour clôturer chaque journée sur une note conviviale, la Garden Party invitera les participants à une immersion artistique et gastronomique dans un cadre raffiné. Enfin, la semaine s’achèvera en beauté avec un Dîner de Gala célébrant les moments forts de l’événement dans une atmosphère élégante et chaleureuse. La réussite de la Semaine de l’Automobile 2025 repose sur un solide écosystème de partenariats stratégiques et institutionnels. Grâce au soutien de la Province de Nouaceur et à l’implication active des grands acteurs du secteur, l’événement bénéficie d’un ancrage territorial fort.

Des institutions de référence telles que la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA), la Fédération Marocaine des Assurances (FMA), et le CRI de Casablanca-Settat apportent leur appui à cette initiative, tandis que des partenaires comme Stellantis, NARSA et Atlanta Sanad renforcent son impact autour de l’innovation et de la sécurité routière. Par ailleurs, des partenaires spécialisés accompagnent des volets clés du programme : l’OFPPT et la société Electude pour le Morocco Mécano Skills, Eaux Minérales Oulmes et Sidi Ali pour l’Automotive Fashion Day, ou encore la FRMJE et Cash Plus pour le Concours E-Sport Mécanique. Les organisateurs qui soulignent que la Semaine de l’Automobile s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place l’automobile au cœur de la stratégie de développement économique et de compétitivité du Royaume.