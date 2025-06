Dacia : vingt ans de succès au Maroc

Dacia Maroc célèbre 20 ans de succès et d’innovation depuis son arrivée en 2005, ayant transformé l’accès au véhicule neuf et étant devenu un acteur incontournable du marché automobile marocain. De la Logan à son lancement en 2005, au Bigster apparu en 2025, la marque franco-roumaine a considérablement évolué au fil des ans, tout en restant fidèle à ses valeurs : offrir le meilleur rapport prix/prestations et redéfinir la notion d’essentiel.

Un tournant majeur a eu lieu en 2021 avec le plan stratégique «Renaulution», introduisant une nouvelle identité visuelle et accompagnant le lancement de modèles innovants tels que Spring, la citadine électrique, Jogger, la familiale polyvalente, et le récent Bigster, grand SUV de la marque. L’histoire de Dacia Maroc débute avec la Logan, qui a révolutionné le marché automobile local et est rapidement devenue le véhicule le plus vendu du pays.

Son succès se poursuit aujourd’hui avec sa version renouvelée, occupant désormais la 2è place des ventes nationales après la Sandero. En 2009, l’arrivée de Sandero et de sa déclinaison Stepway a marqué un tournant, propulsant la Sandero « Made in Morocco » comme le véhicule le plus vendu en Europe et le premier choix des particuliers sur le continent depuis 2017. En 2010, Dacia Duster a démocratisé l’accès aux SUV, auparavant réservés aux segments haut de gamme, renforçant le leadership de Dacia, qui demeure aujourd’hui la marque la plus vendue au Maroc.

Quid de la performance commerciale au global ? Depuis 2010, Dacia domine le marché automobile marocain, se maintenant au premier rang des ventes pour la 15è année consécutive. En 2024, la marque atteint une part de marché record de 25 %, soit 1 véhicule sur 4 vendu au Maroc. Une performance qui confirme la confiance des Marocains envers Dacia. En 2025, cette dynamique se poursuit, avec plus de 10 204 véhicules particuliers écoulés à fin mars, consolidant son statut de leader incontesté.

S’agissant du volet industriel, Dacia joue un rôle. Depuis 2005, l’usine Somaca à Casablanca a lancé la production des modèles phares Logan et Sandero, renforçant l’ancrage de la marque dans le pays. Puis l’ouverture de l’usine Renault Group de Tanger en 2012 a marqué une avancée significative, faisant d’elle l’une des plus performantes d’Afrique. Elle assure aujourd’hui la fabrication des modèles Sandero et Jogger pour le marché national et international. En 2024, l’usine de Tanger franchit une nouvelle étape en produisant le Jogger Hybride, premier véhicule fabriqué au Maroc intégrant cette technologie. Il faut dire que ces deux sites industriels, piliers de la stratégie de Renault Group et Dacia, allient performance et innovation grâce aux nouvelles technologies. Aujourd’hui, près de 80 % des véhicules fabriqués dans ces usines sont destinés à l’export, contribuant au rayonnement du Made in Morocco à l’international.

A noter que Dacia Maroc a célébré avec éclats ses 20 ans de de présence au Maroc à travers un événement musical de grande envergure, organisé le samedi 14 juin dernier à Casablanca. Ce concert exceptionnel a rassemblé plus de 10 000 participants. Cette soirée festive a réuni sur scène, trois grandes figures de la scène musicale marocaine : Hatim Ammor, Jaylann et Mr ID, pour un spectacle haut en couleur mêlant pop, électro et rythmes marocains. Accompagnés sur scène de plus 50 musiciens et chorégraphes, les artistes ont su créer un moment unique placé sous le signe de la musique, de la convivialité et de la célébration.