Maroc : Renault pousse l’électrification avec sa gamme E-Tech

Renault poursuit le déploiement de gamme de véhicules estampillée E-Tech au Maroc. Une technologie qui incarne une nouvelle génération de motorisations hybrides ou électriques, alliant performance, efficience et respect de l’environnement.

Renault Maroc accélère sa transition vers l’électrification en renforçant sa présence sur le marché national. Pour valoriser cette stratégie, la marque au losange capitalise sur sa gamme E-Tech, hybride et électrique, en mettant en valeur la technologie innovante, en s’appuyant sur des offres attractives, et en misant sur un positionnement ambitieux, à savoir démocratiser la mobilité électrique sans compromis sur la performance et l’efficacité.

Renault Megane E-Tech électric : à partir de 395 000 DH

Concrètement, les véhicules full hybrid E-Tech, conçus pour une efficacité optimale sans recharge, combinent deux sources d’énergie : électrique et thermique. Grâce à une batterie qui se recharge automatiquement en roulant, ces modèles réduisent la consommation de carburant, tout en permettant une conduite électrique en milieu urbain jusqu’à 120 km/h, sans sacrifier l’autonomie d’un véhicule thermique. De son côté, la technologie E-Tech électrique garantit une conduite réactive, fluide et silencieuse, propulsée par un moteur qui n’émet ni odeur ni pollution CO 2 . Grâce à des performances optimisées et une empreinte environnementale réduite, ces véhicules s’intègrent parfaitement à la transition vers une mobilité plus propre et durable, portée par Renault au Maroc. Chaque conducteur peut ainsi choisir la motorisation la mieux adaptée à ses besoins : un véhicule hybride, alliant flexibilité et autonomie, ou une solution 100 % électrique, idéale pour une conduite plus respectueuse de l’environnement.

Renault Arkana Full Hybrid : à partir de 285 000 DH

Une gamme pour tous les usages

Lancée au Maroc en juin 2023, la gamme Renault E-Tech continue de se renforcer avec des modèles adaptés aux besoins du marché et des évolutions concrètes sur chaque véhicule. Aujourd’hui, elle se compose de quatre modèles clés, à savoir la Clio full hybrid E-Tech, qui vient renforcer la gamme Clio, avec un large choix de motorisations : essence, diesel et full hybrid qui répond aux besoins de la clientèle. On recense également l’Arkana full hybrid E-Tech, qui arrive dans sa phase 2 avec un nouveau design, une nouvelle identité visuelle et toujours une motorisation hybride performante. A moins d’opter pour l’Austral full hybrid E-Tech, désormais proposé dans une nouvelle version enrichie en ADAS (aides à la conduite) et équipements de confort. Reste le 100% électrique avec la Megane E-Tech, le tout premier modèle du genre de la marque est lancé au Maroc. Il faut dire que son design affirmé, sa technologie de pointe et son autonomie allant jusqu’à 450 km, en font une véritable référence sur le segment.

Renault Austral Full Hybrid : à partir de 345 000 DH

Enfin, parmi les grandes nouveautés attendues en 2025 au Maroc, la R5 E-Tech électrique se distingue comme un modèle iconique revisité, dont le lancement est prévu pour septembre 2025. Alliant modernité, technologie et innovation, elle incarne le renouveau électrique de Renault, tout en préservant le charme et l’esprit emblématique de l’originale.