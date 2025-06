Maroc : croissance soutenue du marché automobile à fin mai

Le marché automobile marocain poursuit sa dynamique positive avec une hausse significative des ventes en mai 2025. Des chiffres qui témoignent d’une reprise solide du marché, portée par une demande en nette progression et une diversification des offres.

Il faut dire aussi que l’arrivée en force des opérateurs chinois, avec des modèles compétitifs et des stratégies agressives, contribue à redessiner le paysage automobile, offrant aux consommateurs un éventail plus large de choix et stimulant la concurrence entre les acteurs établis et émergents.Dans le détail, le segment des véhicules particuliers affiche une progression notable de +37,49 %, avec 19 999 unités vendues contre 14 546 unités en mai 2024. Les véhicules utilitaires légers enregistrent quant à eux une croissance remarquable de +69,10 %, atteignant 2 408 unités vendues contre 1 424 unités l’année précédente. Au total, les ventes automobiles de mai 2025 s’élèvent à 22 407 unités, marquant une augmentation de +40,31 % par rapport à mai 2024 (15 970 unités vendues).

En cumul annuel, le marché global atteint 88 728 unités à fin mai 2025, soit une hausse de +36,68 % comparativement à la même période en 2024 (64 918 unités vendues). Des chiffres qui confirment clairement une dynamique de croissance soutenue et un regain d’intérêt des consommateurs pour les nouvelles offres du secteur.