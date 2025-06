Un nouveau président pour l’Association des importateurs de véhicules au Maroc

C’est le 28 mai dernier que les membres de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) se sont réunis au siège de l’Association pour l’Assemblée Générale Élective, convoquée par le Conseil. Cette réunion faisait suite à l’Assemblée Générale Ordinaire. À l’issue du vote, Abdelouahab Ennaciri a été élu, à l’unanimité, Président de l’AIVAM, succédant à Adil Bennani.

Profitant de cette occasion, l’Assemblée a tenu à exprimer sa gratitude et son profond respect envers Adil Bennani, saluant son engagement et les réalisations accomplies durant ses deux mandats à la tête de l’Association. Conformément à l’article 11 des statuts, Abdelouahab Ennaciri exercera un mandat de trois ans. Il a par ailleurs adressé ses remerciements aux membres présents pour leur confiance et leur soutien lors de son élection.

L’Assemblée a par la suite, procédé à l’élection, pour un mandat de trois années des huit administrateurs de l’Association. Ainsi le nouveau Conseil d’administration de l’AIVAM est constitué désormais de : Adil Bennani, Vice-président, Nassereddine Obada, Vice-président, Abdelaziz Maalmi, Administrateur Trésorier, Victor Elbaz, Administrateur, Rachid Fadouach, Administrateur, Abdelouahad El Kadiri, Administrateur, Salma Moukbil, Administrateur et Thibault Paland, Administrateur.

Rappelons que Abdelouahab Ennaciri est le Directeur Général de Scama-Ford, une filiale du Groupe Auto Hall, qui représente la marque à l’ovale bleu dans le Royaume.