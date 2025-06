Nador et Al Hoceima : Mercure mise sur un tourisme méditerranéen authentique

Alors que le tourisme marocain continue de se diversifier, les régions de Nador et Al Hoceima gagnent en visibilité en tant que destinations méditerranéennes authentiques et préservées. Deux établissements hôteliers du groupe Accor, sous la bannière Mercure, y accompagnent cette dynamique : le Mercure Rif Nador et le Mercure Quemado Al Hoceima Resort.

Portées par une volonté nationale de promouvoir un tourisme durable et régional, ces deux villes du nord du Maroc s’imposent progressivement comme des alternatives aux destinations balnéaires plus fréquentées. Situées entre lagunes, falaises et criques, Nador et Al Hoceima séduisent par leur nature intacte, leur calme et leur patrimoine culturel encore peu connu du grand public.

À Nador, un hôtel tourné vers la lagune et la culture rifaine

Adossée au massif du Rif oriental, Nador s’articule autour de la lagune de Marchica, un écosystème de plus de 100 km² qui constitue son principal attrait naturel. Le Mercure Rif Nador, situé à proximité immédiate du littoral, entend offrir un séjour mêlant confort moderne et ancrage local. Chambres élégantes, spa marocain, cuisine méditerranéenne au restaurant Pachamama et animations saisonnières viennent compléter l’expérience.

« Notre ambition est d’offrir à chaque visiteur une expérience à la fois chaleureuse et inspirante, fidèle à l’âme de Nador », déclare Abderrahim Zaki, Directeur Général de l’établissement.

À Al Hoceima, entre criques sauvages et traditions marines

Plus à l’ouest, Al Hoceima se distingue par ses reliefs montagneux plongeant dans une mer turquoise. Le Mercure Quemado Al Hoceima Resort, perché sur la baie du même nom, propose un cadre propice à la détente et à l’exploration : chambres avec vue, piscine, espace bien-être, cuisine locale et soirées sur le toit-terrasse.

« Chaque détail a été pensé pour que nos hôtes se sentent pleinement connectés à la beauté et à l’authenticité de la région », affirme Abderrazzak Mouafik, Directeur Général du resort.