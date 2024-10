Hôtellerie: Rabat s’offre une nouvelle adresse de luxe

A la traîne par rapport aux autres grandes villes du Royaume, la capitale administrative est en train de refaire, petit à petit, son retard en matière de l’hôtellerie, en général, et l’offre de luxe, en particulier. Le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr a officiellement ouvert ses portes, lundi 21 octobre 2024.

Situé en front de mer, le nouvel écrin de charme redonne vie à un palais royal du XVIIIe siècle au cœur de jardins luxuriants. A quelques minutes de la Kasbah des Oudayas, de la Médina et des principaux centres d’intérêt, ce resort urbain ne manquera pas d’augmenter l’attrait de la corniche, vouée à devenir la vitrine touristique de la ville.

L’hôtel, dont l’inaguration intervient après les dernières ouvertures du Fairmont La Marina Rabat-Salé et Conrad Rabat Arzana, se trouve à 30 minutes de l’aéroport de Rabat-Salé, à 1 heure 30 minutes de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, et à 5 minutes de la garde Rabat-Agdal, desservie par le LGV reliant Rabat-Casablanca en seulement 45 minutes et Rabat-Tanger en 1 heure 20 minutes.

Ayant servi comme le palais d’été du Sultan Moulay Slimane, la propriété a ensuite été transformée en hôpital militaire. Aujourd’hui, le site retrouve son charme historique en réouvrant sous la signature Four Seasons Hotel Group, grâce à des partenaires basés aux Émirats Arabes Unis (Modon Holding).

Idéal à la fois pour des voyages d’affaires ou pour des vacances, Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr proposera un large éventail d’options d’hébergement, dont 200 chambres et suites, la majorité avec balcon ou terrasse et vue sur l’océan. Certaines suites sont agrémentées d’un toit-terrasse ou d’une piscine.

Il y a quelques jours, Mohamed El Yacoubi, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra et gouverneur de la préfecture de Rabat, a pointé du doigt la faible offre hôtelière dans la capitale, alors qu’elle s’apprête à accueillir un grand nombre d’événements d’envergure internationale dans les années à venir.

Il a assuré que le futur schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville va prendre en considération ce paramètre, en vue de la création de nouvelles unités hôtelières de différentes catégories, d’autant qu’en prévision de la Coupe du Monde 2030, la cahier de charges de la FIFA exige l’existence d’une capacité minimale entre 4.000 et 6.000 chambres pour les villes hôtes, en dehors de la finale (8.000 chambres).